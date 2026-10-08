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Η ΕΛΜΕ Λασιθίου για το περιστατικό βίας μεταξύ μαθητών στον Αγιο Νικόλαο

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 8 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 08/10/2026
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Η ΕΛΜΕ Λασιθίου εκφράζει τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία της για το σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων που σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο.

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Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για την υπόθεση, ενώ συνελήφθησαν και πέντε κηδεμόνες τους. Η Αστυνομία αναφέρει επίσης ότι το περιστατικό βιντεοσκοπήθηκε και αναρτήθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

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Ως εκπαιδευτικοί, στεκόμαστε με απόλυτο σεβασμό δίπλα στο παιδί που υπέστη τη βία και την οικογένειά του. Ταυτόχρονα, όμως, δεν μπορεί παρά να μας προβληματίζει βαθιά το γεγονός ότι παιδιά εμπλέκονται σε πράξεις βίας και ότι ένα τέτοιο περιστατικό καταγράφεται και μετατρέπεται σε περιεχόμενο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Ως εκπαιδευτικοί πιστεύουμε ακράδαντα ότι εμείς και το σχολείο  πρέπει να βρισκόμαστε κοντά στα παιδιά και να συμβάλλουμε στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το σχολείο δεν μπορεί να αδιαφορεί για τη βία που αφορά τα παιδιά του, αλλά δεν μπορεί και να θεωρείται ο μοναδικός υπεύθυνος για ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο.

Η ΕΛΜΕ Λασιθίου θεωρεί ότι το συγκεκριμένο περιστατικό πρέπει να αποτελέσει αφορμή για μια σοβαρή και ουσιαστική συζήτηση για τη σχολική βία, τον εκφοβισμό, τη χρήση των κινητών τηλεφώνων, τη διακίνηση βίαιου περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα και, κυρίως, για την υποστήριξη των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Εμείς οι εκπαιδευτικοί όμως δηλώνουμε ότι δεν μπορούμε να σηκώσουμε  μόνοι μας το βάρος ενός σύνθετου κοινωνικού προβλήματος. Χρειάζονται να τοποθετηθούν στα σχολεία μόνιμοι σχολικοί ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, επαρκής στελέχωση των σχολείων, ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και οργανωμένες δομές πρόληψης και παρέμβασης.

Επίσης κατά τη γνώμη μας χρειάζεται κάτι ακόμη: να ξαναδώσουμε στα παιδιά μας χώρο για διάλογο, σεβασμό, ενσυναίσθηση και ανθρώπινη επικοινωνία, αντί για τη λογική της επιβολής, της βίας και της δημόσιας διαπόμπευσης μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Η ΕΛΜΕ Λασιθίου θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους μαθητές, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς, υπερασπιζόμενη ένα σχολείο ασφαλές, δημοκρατικό και ανθρώπινο.

Η βία δεν είναι λύση.

Η σιωπή δεν είναι λύση.

Η πρόληψη, η συνεργασία και η παιδεία είναι η απάντηση.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 8 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 08/10/2026
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