Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στο 13ο Συνέδριο του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης στο Ηράκλειο

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), για δεύτερη συνεχή χρονιά, δίνει δυναμικά το «παρών» στο 13ο Συνέδριο του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης (ΣΥ.Φ.Α.Κ.), συμμετέχοντας στο Διήμερο Δράσεων Υγείας και Πρόληψης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.

Η Κινητή Ομάδα Υγείας του Τομέα Υγείας, η Κινητή Ομάδα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, Ε.Ε.Σ. και το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Ηρακλείου, στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του συνεδρίου θα υλοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δωρεάν παρεμβάσεων ενημέρωσης, πρόληψης, προαγωγής της υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση παραγόντων κινδύνου, την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και την ενδυνάμωσή του σε θέματα που αφορούν τη σωματική και ψυχική υγεία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των δράσεων :

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου | 17:30–21:30

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου | 10:00–14:30

Πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Η Κινητή Ομάδα Υγείας θα πραγματοποιεί:

εξατομικευμένη ενημέρωση και συμβουλευτική για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

κλινική εξέταση/ψηλάφηση μαστού

συνταγογράφηση του ενδεδειγμένου προσυμπτωματικού απεικονιστικού ελέγχου (ψηφιακή μαστογραφία και υπερηχογράφημα μαστών)

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σημασία του ετήσιου και συστηματικού προσυμπτωματικού ελέγχου.

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου | 17:30–21:00

Πρόληψη και διαχείριση χρόνιων νοσημάτων – Σεξουαλική υγεία και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις (ΣΜΛ)

Στο πλαίσιο των δράσεων θα πραγματοποιούνται δωρεάν:

test ταχείας ανίχνευσης γλυκόζης αίματος (test σακχάρου)

έλεγχος αρτηριακής πίεσης

δωρεάν rapid tests για HIV, Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα C και σύφιλη

συνταγογράφηση των ενδεδειγμένων εργαστηριακών εξετάσεων

Παράλληλα, ιατροί (Γενικής Ιατρικής- Γυναικολόγος-Μαστολόγος), εξειδικευμένοι νοσηλευτές και εκπαιδευμένοι εθελοντές τους Ε.Ε.Σ., καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, θα παρέχουν στο κοινό εκπαιδευτικές διαδραστικές και βιωματικές παρεμβάσεις, σχετικά με:

την τεχνική της αυτοεξέτασης του μαστού

τη σωστή λήψη της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι

την ενημέρωση για τους τροποποιήσιμους και μη τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου εστιάζοντας στην αξία της πρόληψης

την αναγνώριση των πρώιμων συμπτωμάτων του Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου (ΑΕΕ)

την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Ταυτόχρονα, θα διανέμεται ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες διαφορετικών ομάδων του πληθυσμού.

Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας και δράσεις για παιδιά και νέους

Η Κινητή Ομάδα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του Ε.Ε.Σ. θα βρίσκεται στον χώρο των δράσεων και τις δύο ημέρες, παρέχοντας ενημέρωση για τις Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη παιδιών και νέων.

Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές παρεμβάσεις για σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία και ιδιαίτερα τους νέους, όπως:

ο ενδοσχολικός εκφοβισμός (bullying)

η ασφαλής πλοήγηση και η προστασία στο διαδίκτυο

η πρόληψη των εξαρτήσεων

η ψυχική ανθεκτικότητα και η ενδυνάμωση των νέων.

Για τους μικρούς επισκέπτες θα υπάρχει, παράλληλα, δημιουργική απασχόληση, μέσα από δραστηριότητες με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Την πρωτοβουλία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού υποστηρίζει έμπρακτα η ακτοπλοϊκή εταιρεία ANEK LINES, προσφέροντας σημαντική έκπτωση στα εισιτήρια για τη μετακίνηση του προσωπικού και των οχημάτων των Κινητών Μονάδων του Ε.Ε.Σ.

Μέσα από τις κοινοτικές και στοχευμένες παρεμβάσεις, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνεχίζει να προάγει την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση και την αυτοφροντίδα, ενισχύοντας την πρόσβαση του τοπικού πληθυσμού σε υπηρεσίες ενημέρωσης και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.