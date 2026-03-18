ΒΟΑΚ: Εκτός Ταμείου Ανάκαμψης κατασκευαστικά έργα και στα τρία τμήματα του οδικού άξονα

Σε σημαντικές αναπροσαρμογές αλλά και απένταξη τμημάτων από έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) οδηγούν οι τεχνικές δυσκολίες και τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να προχωρεί σε σημαντικές αλλαγές στον σχεδιασμό προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόοδος των βασικών παρεμβάσεων του οδικού άξονα στην Κρήτη.

Γίνεται σαφές άλλωστε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και οι κατασκευαστικές εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένες απαιτήσεις το επόμενο διάστημα, τόσο σε επίπεδο χρονοδιαγραμμάτων όσο και σε επίπεδο μελετών. Οι προμελέτες που έχουν εκπονηθεί θα πρέπει να εξελιχθούν σε πλήρεις και ώριμες μελέτες, προκειμένου τα έργα να μπορέσουν να προχωρήσουν χωρίς νέες καθυστερήσεις και να τηρηθούν τα αυστηρά ορόσημα υλοποίησης.

Απένταξη της παράκαμψης Αγίου Νικολάου

Στο πλαίσιο αυτό σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, εκτός του τμήματος «Νεάπολη -Άγιος Νικόλαος» που κατασκευάζεται ως δημόσιο έργο από την Αktor, τίθεται η παράκαμψη του Αγίου Νικολάου, καθώς οι απαλλοτριώσεις στην περιοχή κρίνονται ιδιαίτερα δύσκολες και δαπανηρές. Η χάραξη του έργου διέρχεται μέσα από υφιστάμενες επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία χρονοβόρα και αυξάνει σημαντικά το κόστος. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε μείωση του προϋπολογισμού του έργου κατά περίπου 38 εκατ. ευρώ.

Πέρα από τη συγκεκριμένη αλλαγή, το υπόλοιπο έργο προχωρά και υπολογίζεται να είναι μέσα στα πλαίσια του RRF παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει και αρχαιολογικά ζητήματα. Για παράδειγμα, στην περιοχή των Μύλων, κοντά στη Νεάπολη (Λασιθίου), έχουν εντοπιστεί αρχαιολογικά ευρήματα και απαιτούνται έρευνες πρόσθετες εργασίες και ανασκαφές, οι οποίες πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη του Υπουργείο Πολιτισμού.

Με βάση τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης, μέχρι το καλοκαίρι θα πρέπει να έχουν παραδοθεί τα 10 από τα συνολικά 14 χιλιόμετρα του συγκεκριμένου τμήματος του έργου.

Προβλήματα σε σήραγγες και τεχνικά έργα

Παράλληλα, εκτός του Ταμείου Ανάκαμψης θα τεθεί και μία σήραγγα στο τμήμα Χερσόνησος -Νεάπολη που υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ από το κατασκευαστικό δίδυμο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Aktor καθώς έχουν εντοπιστεί σοβαρά γεωτεχνικά προβλήματα που επηρεάζουν το χρονοδιάγραμμα κατασκευής.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές πρόκειται για περιορισμένο προϋπολογισμό έργου ο οποίος θα χαθεί εκτός και εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδεχθεί αίτημα της ελληνικής πλευράς για μεταφορά των κονδυλίων σε άλλα έργα ή τις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στον ΒΟΑΚ.

Από τον γενικό κανόνα δεν ξεφεύγει ούτε η σύμβαση παραχώρησης Χανιά- Ηράκλειο, η οποία θα κατασκευαστεί από τις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑKTOR και ΜΕΤΚΑ. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές εξετάζεται πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να τεθεί εκτός του αντικειμένου του έργου η σήραγγα Απτέρων, λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων γεωλογικών συνθηκών στην περιοχή, όπου έχουν καταγραφεί προβλήματα σταθερότητας πρανών και κατολισθήσεις. Για τη συγκεκριμένη σήραγγα όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές, απαιτούνται εκσκαφές περίπου 600 μέτρων, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι τελικά το έργο θα απενταχθεί.

Τεχνικές αλλαγές στη σύμβαση και έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία

Σε ό,τι αφορά τις προσφυγές που έχουν κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τον ΒΟΑΚ, αρμόδιες πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναφέρουν ότι υπάρχει συμφωνία με τους δήμους Ηρακλείου και Μαλεβιζίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το υπουργείο έχει κάνει αποδεκτά σε μεγάλο βαθμό τα αιτήματα των τοπικών αρχών για σοβαρές τεχνικές αλλαγές στο έργο, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι παρεμβάσεις αυτές προβάλλονται ως σημαντική αναβάθμιση για την πόλη του Ηρακλείου, καθώς αφορούν βελτιώσεις στον σχεδιασμό του έργου και στην ένταξη του αυτοκινητοδρόμου στο αστικό περιβάλλον. Οι αλλαγές θα επιφέρουν τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης και θα υλοποιηθούν μέσω συμπληρωματικής σύμβασης μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας του έργου.

Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει μπροστά του ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο: την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης από τις καταστροφές της κακοκαιρίας Daniel στη Θεσσαλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δυσκολίες καταγράφονται κυρίως στα οδικά έργα αποκατάστασης, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα προκάλεσαν σημαντικές καθυστερήσεις στα εργοτάξια, ιδιαίτερα στην κατασκευή γεφυρών.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι εάν τα έργα αποκατάστασης μετά την κακοκαιρία Daniel θα καταφέρουν να ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος και να παραδοθούν το καλοκαίρι, όπως έχει διαβεβαιώσει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Οι επόμενοι μήνες αναμένεται να είναι κρίσιμοι για την πορεία τόσο των έργων του ΒΟΑΚ όσο και των υποδομών που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.