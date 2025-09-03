ΚΡΗΤΗ
Εκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου κατόπιν αιτήματος συμβούλων της μειοψηφίας
Κατόπιν αιτήματος συμβούλων της δημοτικής μειοψηφίας συγκαλείτε την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 στις 17:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Γ΄ όροφος REX) το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου με μοναδικό θέμα συζήτησης στην ημερήσια διάταξη κατά την διατύπωση του τίτλου από τους αιτούντες :
«Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάρμοστη συμπεριφορά του αντιδημάρχου κατά την συγκέντρωση διαμαρτυρίας της 29ης Ιουλίου 2025»
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram