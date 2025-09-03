Εκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου κατόπιν αιτήματος συμβούλων της μειοψηφίας

Κατόπιν αιτήματος συμβούλων της δημοτικής μειοψηφίας συγκαλείτε την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 στις 17:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Γ΄ όροφος REX) το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου με μοναδικό θέμα συζήτησης στην ημερήσια διάταξη κατά την διατύπωση του τίτλου από τους αιτούντες :

«Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάρμοστη συμπεριφορά του αντιδημάρχου κατά την συγκέντρωση διαμαρτυρίας της 29ης Ιουλίου 2025»