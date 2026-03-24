Εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου ΓΕΛ Αγίου Νικολάου στο νοσοκομείο Ρεθύμνου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 24 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 24/03/2026
Την Πέμπτη 19 Μαρτίου  2026, οι μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης  Γ΄ τάξης του 1ου ΓΕΛ Αγίου Νικολάου με τη συνοδεία των καθηγητριών τους, Ζερβού Γωγώς και Καραμανωλάκη Άννας,  πραγματοποίησαν προγραμματισμένη εκπαιδευτική επίσκεψη στα Τμήματα Ψυχολογίας, Νηπιαγωγών και Πολιτικών Επιστημών, καθώς  και στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, προκειμένου να ενημερωθούν για το πρόγραμμα σπουδών, να γνωρίσουν τις εγκαταστάσεις και να έρθουν σε επαφή με φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό.

Τους μαθητές υποδέχτηκε η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων κ. Δαφέρμου Ειρήνη. Πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Γρηγοράκη Ιωάννη από το τμήμα Νηπιαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης και               τον κ. Καραγιάννη Ιωάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή Πολιτικών Επιστημών  και αναφέρονταν στη δομή του προγράμματος σπουδών, τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων καθώς και γενικότερες πληροφορίες για τη φοιτητική ζωή στο Ρέθυμνο.

Παράλληλα, παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον πανεπιστημιακές διαλέξεις  της κυρίας Βενιανάκη Αικατερίνης,  με θέμα «Μαθησιακές Δυσκολίες» από το τμήμα Ψυχολογίας και του κυρίου Παπαβλασόπουλου  με θέμα «Τα Πολιτικά Κόμματα» από το τμήμα Πολιτικών Επιστημών. Οι μαθητές  συμμετείχαν ενεργά, διατυπώνοντας  απορίες και  ερωτήσεις.

Στη συνέχεια, ξεναγήθηκαν στην κεντρική  Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, μία από τις μεγαλύτερες σε όλη την Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει περισσότερους από 400.000 τόμους βιβλίων, πάνω από 32.000 τόμους επιστημονικών περιοδικών, πολλά αρχεία και χάρτες, οπτικοακουστικά μέσα, ηλεκτρονικά περιοδικά και πολυάριθμα εκπαιδευτικά CD-ROMs.

Η εκπαιδευτική επίσκεψη ολοκληρώθηκε με τον πιο ευχάριστο τρόπο, αφού τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δια ζώσης την τελετή ορκωμοσίας της  Σχολής  Οικονομικών και να μοιραστούν τη χαρά και τον ενθουσιασμό των αποφοίτων.

Ευχαριστούμε θερμά το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το εκπαιδευτικό προσωπικό  των Τμημάτων για τη φιλοξενία και τις πολύτιμες γνώσεις που μοιράστηκαν μαζί μας!

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 24 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 24/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
