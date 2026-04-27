CAFE MELI
Europlan
ΚΡΗΤΗ

Εκπαίδευση για ελαιοπαραγωγούς, ελαιοτριβείς και τυποποιητές, στους Δήμους Ιεράπετρας και Αρχανών – Αστερουσίων

27 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
NOVA
Palermo TECH HUB
Cosmos

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών στον Δήμο Κισσάμου που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε συνεργασία με τον Δήμο Κισσάμου και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Γραμβούσας, με θέμα: «Η ποιότητα του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου “Κρήτη/Kriti”: Ορθές πρακτικές από το χωράφι ως την τυποποίηση».

ΧΡΥΣΟΣ

Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), σε συνεργασία με τους  Δήμους  Ιεράπετρα και Αρχανών – Αστερουσίων, διοργανώνουν εκπαιδευτικές ενημερώσεις για την ποιότητα του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου “Κρήτη/Kriti”, η οποίες θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Η πρώτη εκδήλωση με θέμα: «Η ποιότητα του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ΚΡΗΤΗ/KRITΙ, στο ελαιουργείο και την τυποποίηση», θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Μαΐου 2026, στο Πολιτιστικό Κέντρο Παχείας Άμμου Ιεράπετρας (πρώην Τελωνείο), στις 11:00 π.μ., Δήμου Ιεράπετρας

SUNSTOP

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις με θεματολογία: την παρουσίαση του Έργου «Κρήτη/Kriti», τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα ωφέλιμα συστατικά του ελαιόλαδου, καθώς και τους ρυπαντές του, τις ποιοτικές κατηγορίες και οργανοληπτική αξιολόγηση παρθένου ελαιόλαδου, ορθές πρακτικές και σύγχρονες τεχνικές στο ελαιουργείο, τους  παράγοντες που επηρεάζουν την υποβάθμιση της ποιότητας κατά την παραλαβή και τυποποίηση του ελαιόλαδου, τον διαχωρισμό παρτίδων καθώς και τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Η δεύτερη εκδήλωση με θέμα: «Η ποιότητα του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ΚΡΗΤΗ/KRITΙ», θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, στην Παλιά Ηλεκτρική στις Αρχάνες, στις 17:00 μ.μ. , Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων

Οι θεματικές ενότητες επικεντρώνονται στην παρουσίαση του έργου «Κρήτη/Kriti» και στις προδιαγραφές του ελαιολάδου «Κρήτη/Kriti». Αναλύονται επίσης οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητά του, καθώς και οι ορθές γεωργικές πρακτικές στο ελαιώνα. Επιπλέον, εξετάζεται η οργανοληπτική αξιολόγηση του ελαιολάδου, οι βέλτιστες πρακτικές στο ελαιουργείο και κατά την τυποποίηση, καθώς και η ορθολογική διαχείριση της άρδευσης των ελαιώνων

Την εκδήλωση υποστηρίζουν οι: Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης, Σύνδεσμος Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης, Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, Δίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου και ο Σύλλογος Ελαιουργών Ν. Ηρακλείου.

Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας τόνισε:
«Η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, με έμφαση στην ελαιοκομία, αποτελεί βασική στρατηγική προτεραιότητα για την Περιφέρεια Κρήτης. Σταθερός μας στόχος είναι η διαρκής αναβάθμιση της ποιότητας του κρητικού ελαιολάδου. Το ελαιόλαδο “Κρήτη/Kriti” συνιστά έναν ισχυρό πρεσβευτή του τόπου μας και είναι καθήκον μας να διαφυλάξουμε την υψηλή του αξία σε κάθε στάδιο, από την παραγωγή έως και τη διάθεσή του στην αγορά».

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

astynomia police

Ενίσχυση της αστυνόμευσης στο Λασίθι με επτά νέους αστυνομικούς

27 Απριλίου 2026

Η Κρήτη συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ηγεσίας δημόσιας υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

27 Απριλίου 2026

Η Περιφέρεια Κρήτης σε διαδραστικό εργαστήριο για την κλιματική ανθεκτικότητα και τον βιώσιμο τουρισμό

27 Απριλίου 2026

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου την Τετάρτη 29 Απρ 2026

27 Απριλίου 2026
fylaki

Κρήτη: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στο κελί τους στην Αγυιά Χανίων

26 Απριλίου 2026

Οι δράσεις του Colour your Day for Autism 2026 στον Αγιο Νικόλαο

26 Απριλίου 2026

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας Δήμου Αγίου Νικολάου – Πολυτεχνείου Κρήτης για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

25 Απριλίου 2026

Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο στην Κρήτη

24 Απριλίου 2026

Σεισμός 5,7R σε απόσταση 28 χλμ. από την Ιεράπετρα

24 Απριλίου 2026
penthos

Ηράκλειο: Νεαρή νοσηλεύτρια έβαλε τέλος στη ζωή της

24 Απριλίου 2026
Back to top button