Εκκλησία Κρήτης: Δεν παίρνει πίσω την τροπολογία για το μεταθετό η κυβέρνηση

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 17/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 17/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Μπορεί η συνάντηση της αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Κρήτης με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και στελέχη της κυβέρνησης να έγινε σε εγκάρδιο κλίμα, καταδεικνύοντας ότι υπάρχει διάθεση «αναθέρμανσης» των σχέσεων των δύο πλευρών, οι πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να πάρει πίσω την επίμαχη τροπολογία περί κατάργησης του μεταθετού, τροπολογία που αποτέλεσε «κόκκινο πανί» για την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης, με φόντο και την εκλογή νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Αυτό που ξεκαθαρίστηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι πως η επίμαχη τροπολογία θα ισχύσει και έτσι, πλέον, δεν υπάρχει μεταθετό. Από την άλλη, φαίνεται επίσης, να «παγώνει» η διαδικασία αναθεώρησης του Καταστατικού Χάρτη, όπως ανέφερε πρόσφατα η σχετική ανακοίνωση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Πλέον, θα «τρέξουν» οι εξελίξεις βάσει των δεδομένων αυτών. Έτσι, με την κάθοδο της αντιπροσωπείας, θα συνεδριάσει η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης για την εκλογή του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας, ώστε να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα.

Έτσι, καθίσταται σαφές ότι η υποψηφιότητα του Μητροπολίτη Κισσάμου κ. Αμφιλόχιου, που ήταν και επιθυμία των Ιεραρχών της Κρήτης, δεν μπορεί να προχωρήσει, καθώς υπάρχει πλέον κώλυμα.

Νωρίτερα, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού «η συνάντηση έγινε σε πολύ θερμό και εποικοδομητικό κλίμα και συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη διάθεση τους για περαιτέρω στενή συνεργασία ενώ από την Κυβέρνηση εκφράστηκε η ιδιαίτερη εκτίμηση για το σημαντικό έργο που επιτελεί η Εκκλησία της Κρήτης».

Να σημειωθεί ότι τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κ Ευγένιο συνόδευαν οι Μητροπολίτες Γορτύνης και Αρκαδίας, κ. Μακάριος και Ιεραπύτνης και Σητείας, κ. Κύριλλος καθώς και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Στ. Αρναουτάκης.

