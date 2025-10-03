CAFE MELI
Εκκίνηση της Κλιματικής Συμμαχίας της Κρήτης με άμεση υλοποίηση τριών έργων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

03/10/2025
Με την εναρκτήρια συνάντηση του έργου «Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κρήτης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή», η Περιφέρεια Κρήτης εγκαινίασε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, μια ευρεία «κλιματική συμμαχία».

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου δράσης για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του νησιού απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Στη συνάντηση, η οποία αποτελεί καρπό προετοιμασίας 1,5 έτους, συμμετείχαν κορυφαίοι επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς, όπως το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΙΤΕ, το ΕΛΚΕΘΕ και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Αναστασάκης, τόνισε την ανάγκη για άμεση μεταφορά της επιστημονικής γνώσης σε εφαρμοσμένες λύσεις. «Όπως ζήτησε ο Περιφερειάρχης, δεν είναι μία ακόμα μελέτη που θα μείνει στα συρτάρια. Είναι μία δουλειά που θα έχει πάντα πρακτική εφαρμογή», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Μηχανισμός θα αξιοποιήσει τις 340 μελέτες που έχουν εκπονηθεί τα τελευταία χρόνια, μετατρέποντάς τες σε πολιτικές και οδηγίες προς τους πολίτες.

Ως απόδειξη της έμφασης στην πρακτική δράση, ο Μηχανισμός ενσωματώνει άμεσα τρία έργα ζωτικής σημασίας:

  • Παρακολούθηση της Διάβρωσης των Ακτών: Σε συνεργασία με το ΙΤΕ για την προστασία του τουρισμού και του πρωτογενούς τομέα.
  • Δημιουργία Πλατφόρμας Δημόσιας Υγείας: Για την παροχή οδηγιών σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που επηρεάζονται από τις υψηλές θερμοκρασίες.
  • Εγκατάσταση Σταθμών Μέτρησης Ρεμάτων: Τοποθέτηση 15 σταθμών σε επικίνδυνα σημεία για την έγκαιρη προειδοποίηση πλημμυρικών φαινομένων.

Η συνάντηση αυτή θέτει τα θεμέλια για έναν δυναμικό και υπεύθυνο σχεδιασμό, με στόχο η Κρήτη να απαντήσει αποτελεσματικά στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, περνώντας αποφασιστικά «από τη θεωρία στην πράξη».

