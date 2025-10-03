Εκκίνηση της Κλιματικής Συμμαχίας της Κρήτης με άμεση υλοποίηση τριών έργων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Με την εναρκτήρια συνάντηση του έργου «Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κρήτης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή», η Περιφέρεια Κρήτης εγκαινίασε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, μια ευρεία «κλιματική συμμαχία».

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου δράσης για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του νησιού απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Στη συνάντηση, η οποία αποτελεί καρπό προετοιμασίας 1,5 έτους, συμμετείχαν κορυφαίοι επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς, όπως το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΙΤΕ, το ΕΛΚΕΘΕ και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Αναστασάκης, τόνισε την ανάγκη για άμεση μεταφορά της επιστημονικής γνώσης σε εφαρμοσμένες λύσεις. «Όπως ζήτησε ο Περιφερειάρχης, δεν είναι μία ακόμα μελέτη που θα μείνει στα συρτάρια. Είναι μία δουλειά που θα έχει πάντα πρακτική εφαρμογή», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Μηχανισμός θα αξιοποιήσει τις 340 μελέτες που έχουν εκπονηθεί τα τελευταία χρόνια, μετατρέποντάς τες σε πολιτικές και οδηγίες προς τους πολίτες.

Ως απόδειξη της έμφασης στην πρακτική δράση, ο Μηχανισμός ενσωματώνει άμεσα τρία έργα ζωτικής σημασίας:

Παρακολούθηση της Διάβρωσης των Ακτών: Σε συνεργασία με το ΙΤΕ για την προστασία του τουρισμού και του πρωτογενούς τομέα.

Δημιουργία Πλατφόρμας Δημόσιας Υγείας: Για την παροχή οδηγιών σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που επηρεάζονται από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Εγκατάσταση Σταθμών Μέτρησης Ρεμάτων: Τοποθέτηση 15 σταθμών σε επικίνδυνα σημεία για την έγκαιρη προειδοποίηση πλημμυρικών φαινομένων.

Η συνάντηση αυτή θέτει τα θεμέλια για έναν δυναμικό και υπεύθυνο σχεδιασμό, με στόχο η Κρήτη να απαντήσει αποτελεσματικά στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, περνώντας αποφασιστικά «από τη θεωρία στην πράξη».