CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Εκδήλωση υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 03/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 03/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) καλωσορίζει τους νέους φοιτητές και τις νέες φοιτήτριες του για το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026, με μια εορταστική εκδήλωση γνωριμίας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, ώρα 12:00–15:00, στο Αμφιθέατρο «Β. Ζαχαρόπουλος» (Κ-28), στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου.

Η Ημέρα Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών αποτελεί έναν θεσμό που προάγει τη φοιτητική ένταξη, την ακαδημαϊκή προσαρμογή και τη γνωριμία με τις πανεπιστημιακές υπηρεσίες και τις ευκαιρίες φοιτητικής ζωής στο ΕΛΜΕΠΑ.

ΧΡΥΣΟΣ

Τι θα περιλαμβάνει η εκδήλωση:

  • Παρουσίαση βασικών φοιτητικών υπηρεσιών και υποδομών του ΕΛΜΕΠΑ
    • Γνωριμία με δράσεις όπως το Erasmus+, οι πολιτιστικές ομάδες, το Γραφείο Διασύνδεσης, η Βιβλιοθήκη και η Ψυχολογική Υποστήριξη
    • QR Game με δώρα, για να γνωρίσετε τον χώρο και τους ανθρώπους του πανεπιστημίου με ευχάριστο και διαδραστικό τρόπο
    • Δυνατότητα να συνομιλήσετε με παλαιότερους φοιτητές, μέλη των ομάδων, καθώς και προσωπικό του ιδρύματος
    • Ευχάριστο κλίμα, αλληλεπίδραση και φοιτητικό networking

Σας περιμένουμε όλους για να γνωριστούμε, να ανταλλάξουμε ιδέες και να γιορτάσουμε την αρχή ενός νέου ακαδημαϊκού ταξιδιού!

NOVA

Για την καλύτερη διοργάνωση της εκδήλωσης, παρακαλούμε για την εγγραφή σας μέσω της φόρμας: https://docs.google.com/forms/d/1fa9Ezf5PJpKCt4gpT3rrUzR0sIl_2GjclwfqFf4DHsE/edit

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 03/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 03/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Η Κρήτη στο 12ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Πρόληψη Τραυματισμών και Προαγωγή της Ασφάλειας “EU Safety 2025”

03/10/2025

Εκκίνηση της Κλιματικής Συμμαχίας της Κρήτης με άμεση υλοποίηση τριών έργων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

03/10/2025

Κρητικά Υφαντά στην Athens Fashion – Η παράδοση συνάντησε τη μόδα στο Metropolitan Expo

03/10/2025

Διανομή σχολικών ειδών σε μαθητές και μαθήτριες ευάλωτων οικογενειών από τον Δήμο Ηρακλείου

03/10/2025

Κρήτη: Προσλήψεις νοσηλευτών από την 7η ΥΠΕ

03/10/2025

Η Κρήτη στην 5η Παγκόσμια Διάσκεψη των αποθεμάτων βιόσφαιρας της UNESCO

03/10/2025

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη

03/10/2025

Κοινό μέτωπο Δήμου Αγίου Νικολάου – ΕΣΔΑΚ για την αποκατάσταση των ζημιών από τη φωτιά και για τη βιωσιμότητα του ΧΥΤΑ

03/10/2025

Από το όραμα στην πράξη: Προς τη βιώσιμη λειτουργία Κέντρων Οικογενειακής Δικαιοσύνης

03/10/2025

Έγκριση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000 της Κρήτης

02/10/2025
Back to top button