Εκδήλωση βράβευσης 150 μαθητών της Ε.Μ.Ε. στο κινηματοθέατρο ΡΕΞ Αγίου Νικολάου

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση βράβευσης των 152 μαθητών και μαθητριών του Λασιθίου που διακρίθηκαν στους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.), το μεσημέρι της Κυριακής 12 Οκτωβρίου στο κατάμεστο Κινηματοθέατρο ΡΕΞ στον Άγιο Νικόλαο.

Η διοργάνωση έγινε από το Παράρτημα Λασιθίου της Ε.Μ.Ε., το οποίο για ακόμη μια χρονιά τίμησε τους νέους μαθητές που ξεχώρισαν για την επιμονή, την πνευματική τους προσπάθεια και την αγάπη τους για τα μαθηματικά.

Χαιρετισμοί με έμφαση στην αριστεία και την προσπάθεια

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Λασιθίου της Ε.Μ.Ε. , κ. Παπαδάκης Μιχαήλ , ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη διαχρονική αξία των Μαθηματικών ως πυλώνα της σκέψης, της καινοτομίας και της επιστημονικής προόδου.

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης κ. Δημήτρης Καλυκάκης, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: “Η πολιτική διάσταση των μαθηματικών” .

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Α’ αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης , η Βουλευτής Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Εμμανουήλ Μενεγάκης , ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Ιεράπετρας κ. Γεώργιος Χατζάκης, εκπρόσωποι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Αρχιμ. Παΐσιος Δερμιτζάκης εκπροσωπώντας την Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας. Όλοι συνεχάρησαν τους μαθητές για τις επιδόσεις τους, επισημαίνοντας πως αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για τη νέα γενιά και πηγή αισιοδοξίας για το μέλλον του τόπου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στους εκπαιδευτικούς που στηρίζουν διαχρονικά τους μαθητές σε αυτή την απαιτητική αλλά και δημιουργική διαδρομή.

Τιμή στους μαθητές που διακρίθηκαν

Ακολούθησε η τελετή απονομής επαίνων και βραβείων στους μαθητές που ξεχώρισαν στους πανελλήνιους διαγωνισμούς ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, ΘΑΛΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ και ΜΙΚΡΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ της Ε.Μ.Ε. Οι μαθητές ανέβηκαν στη σκηνή μέσα σε παρατεταμένα χειροκροτήματα, ενώ γονείς, εκπαιδευτικοί και φίλοι καμάρωναν περήφανα για την επιτυχία τους.

Οι διοργανωτές υπογράμμισαν ότι η συμμετοχή και μόνο στους μαθηματικούς διαγωνισμούς αποτελεί πράξη αυτοβελτίωσης και επιμονής, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.

Συγκίνηση, αισιοδοξία και ευχαριστίες

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε ζεστό κλίμα συγκίνησης και ενθουσιασμού. Το Παράρτημα Λασιθίου της Ε.Μ.Ε. ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και ανανέωσε το ραντεβού για την επόμενη χρονιά.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράστηκαν στους Χορηγούς της εκδήλωσης : στον Δήμο Αγίου Νικολάου και στην ΔΑΕΑΝ για την φιλοξενία και όλη την υποστήριξη , στην εταιρεία Ernst & Young, την εταιρεία ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. και το κατάστημα TALOS για τα δώρα στους μαθητές και στον ομιλητή, στην κ. Μαρία Κουνελάκη για την φροντίδα του χώρου και στον κ. Γιάννη Γαρεφαλάκη για την τεχνική υποστήριξη.

Η εκδήλωση έκλεισε με την ευχή οι μαθητές να συνεχίσουν να διακρίνονται, να ονειρεύονται και να εμπνέουν με το παράδειγμά τους.