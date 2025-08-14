CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Εισιτήριο εισόδου σε φαράγγι της Κρήτης!

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 14/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 14/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Ο Δήμος Σφακίων ενέκρινε τη θεσμοθέτηση εισιτηρίου εισόδου ύψους 5 ευρώ στο Φαράγγι της Ίμβρου και την υποβολή σχετικής πρότασης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την εφαρμογή του μέτρου.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα, με υπουργική Απόφαση θεσμοθετήθηκε εισιτήριο εισόδου στο Φαράγγι της Αράδαινας, που αποτελεί σημαντικό νομικό και διοικητικό προηγούμενο.

ΧΡΥΣΟΣ

Σύμφωνα με τον Δήμο, το Φαράγγι της Ίμπρου δέχεται σημαντική επισκεψιμότητα, η οποία επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον και τις υποδομές της περιοχής. Η επιβολή εισιτηρίου, ύψους 5 ευρώ ανά επισκέπτη, προτείνεται για τους ακόλουθους λόγους:

Προστασία και Συντήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος: Το Φαράγγι της Ίμπρου είναι ένας από τους πιο γνωστούς φυσικούς προορισμούς της Κρήτης, με σημαντική οικολογική αξία. Η αυξημένη επισκεψιμότητα επιβαρύνει την περιοχή, ενώ η έλλειψη πόρων καθιστά δύσκολη τη διατήρηση της καθαριότητας, της σήμανσης και των απαραίτητων υποδομών. Η επιβολή εισιτηρίου θα προσφέρει τα μέσα για τη συστηματική προστασία του.

NOVA

Οικονομική Ενίσχυση του Δήμου και της Τοπικής Κοινότητας: Παρά την επισκεψιμότητα, ο Δήμος Σφακίων δεν έχει μέχρι σήμερα κανένα έσοδο από τη χρήση του φαραγγιού. Μέσω του εισιτηρίου θα εξασφαλιστεί η επιστροφή μέρους της αξίας που δημιουργείται τοπικά, με άμεσο όφελος για τη συντήρηση της περιοχής και την τοπική οικονομία.

Εναρμόνιση με τη Διαχείριση άλλων Προστατευόμενων Περιοχών: Όπως και στην περίπτωση της Αράδαινας και άλλων γνωστών φυσικών περιοχών, η θέσπιση εισιτηρίου αποτελεί πλέον καθιερωμένη πρακτική διαχείρισης φυσικών μνημείων.

Το εισιτήριο προτείνεται να είναι ύψους 5 ευρώ, με κατανομή των εσόδων ως εξής:

-30% στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α), ως αρμόδιο φορέα για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών.

-70% στον Δήμο Σφακίων, για δράσεις συντήρησης, ασφάλειας, καθαρισμού και ανάδειξης της περιοχής, καθώς και για αναπτυξιακά έργα σε όλο τον Δήμο.

Για το εν λόγω θέμα και την επιβολή εισιτηρίου είχε στείλει σχετική επιστολή προς τον Δήμο και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ίμπρου, κ. Ιωσήφ Ζουλάκης.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 14/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 14/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Ηράκλειο: Εργασίες καθαρισμού πλατειών, δρόμων και πεζοδρόμων από την Υπηρεσία Καθαριότητας

14/08/2025

Κρήτη: 102 μετανάστες κατέφθασαν στα νότια παράλια του νησιού!

14/08/2025

Η Κρήτη στην κορυφή των αφίξεων για το 2025

14/08/2025

Ηράκλειο: Εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα λαθραίων καπνικών προϊόντων

14/08/2025

Λασίθι: Στρατηγική μελέτη για βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

14/08/2025

Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με τον πρόεδρο της κοινότητας Καλού Χωριού

13/08/2025

Χανιά: Προχωρούν οι εργασίες για την κατασκευή της νέας δημοτικής πισίνας

13/08/2025

Ηράκλειο: Προχωρά η είσοδος ιδιώτη στην αποκομιδή των απορριμμάτων

13/08/2025

Ηράκλειο: Προχωρά η αδειοδότηση για το νέο mega εμπορικό πάρκο

13/08/2025

Νέα εφαρμογή και σύστημα τηλεματικής από τον Δήμο Αγίου Νικολάου για την αστική συγκοινωνία

13/08/2025
Back to top button