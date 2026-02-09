Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής Αγίου Νικολάου (Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου)

Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2025 στις 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στον Γ΄ όροφο του κινηματοθεάτρου REX. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους κατατέθηκαν τα παρακάτω θέματα για να συζητηθούν:

1.Ενημέρωση για την πρόοδο της εργολαβίας ασφαλτοστρώσεων & τσιμεντοστρώσεων σε όλη την περιφέρεια του Δήμου Αγίου Νικολάου.

(Κωστής Καστελλιανάκης Δημ. Σύμβουλος μειοψηφίας)

Ενημέρωση για την πορεία του θέματος δημιουργίας δεύτερου τμήματος Βρεφονηπιακού σταθμού στη Νεάπολη καθώς και τη δημιουργία νέου στο Σίσι.

(Γιώργος Βάρδας Δημ. Σύμβουλος μειοψηφίας)

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση της Δημοτικής Κοινότητας Μιλάτου μετά την απόφαση του Δ.Σ. περί ανεξαρτησίας της .

(Μανόλης Λεμπίδης Δημ. Σύμβουλος μειοψηφίας)

Παρακαλώ να ενημερώσετε:

Για την εξέλιξη κρίσιμων ζητημάτων της Υπηρεσίας Δόμησης, τα οποία είχαν τεθεί σε προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια. Η Υπηρεσία Δόμησης αποτελεί έναν από τους κομβικούς άξονες της ανάπτυξης του τόπου. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα διαπιστώνονται ενέργειες που επηρεάζουν αρνητικά:

την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία της ΥΔΟΜ,

την αιφνιδιαστική απόφαση του Δήμου Σητείας για τη διαδημοτική συνεργασία, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

καθώς και την αντίδραση της ίδιας της Υπηρεσίας Δόμησης στην απόφαση αυτή.

Παράλληλα, παρατηρείται μείωση της στελέχωσης του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ενός τομέα που έχει αναδειχθεί σε σημαία της Δημοτικής Αρχής, χωρίς ωστόσο οι πρακτικές επιλογές να συνάδουν με τη διακηρυγμένη αυτή κατεύθυνση.

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες σκοπεύετε να αναλάβετε για τη στελέχωση, την ενίσχυση και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης.

(Χαρίλαος Αλεξάκης Δημ. Σύμβουλος μειοψηφίας)

5.Ο Περιβαλλοντικός Σταθμός Φινοκαλιάς του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστήμιο Κρήτης αποτελεί εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια έναν διεθνώς αναγνωρισμένο πυλώνα περιβαλλοντικής και ατμοσφαιρικής έρευνας, με σημαντική επιστημονική, εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα.

Στον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για την περίοδο 2024–2025 αναφέρεται ότι προγραμματίζεται η ένταξη σε νέο πρόγραμμα LEADER της πράξης «Αποκατάσταση και μετατροπή του Δημοτικού Σχολείου Φινοκαλιάς σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης», ως συνέχεια της υλοποίησης της πρώτης από τις τρεις προγραμματικές συμβάσεις που είχαν συμφωνηθεί προς υπογραφή από την προηγούμενη δημοτική αρχή, με στόχο τη θεσμική σύνδεση του Πανεπιστημίου Κρήτης με τον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Δημοτική Αρχή:

Πώς προτίθεται ο Δήμος Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, να υποστηρίξει την υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών φιλοξενίας (ξενώνες επιστημονικού και ερευνητικού προσωπικού), καθώς και των απαιτούμενων χώρων υποδοχής εκπαιδευτικών, ερευνητικών και επιμορφωτικών δράσεων, ώστε η σύνδεση του Πανεπιστημίου Κρήτης με τον Δήμο να αποκτήσει μόνιμο, λειτουργικό και βιώσιμο χαρακτήρα και να μην περιοριστεί σε αποσπασματικές παρεμβάσεις έργων;

2.Ποιος είναι ο συγκεκριμένος στρατηγικός και θεσμικός σχεδιασμός του Δήμου για τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου Κρήτης με το Κέντρο Μεσογειακού Πολιτισμού στη Νεάπολη και τον Περιβαλλοντικό Σταθμό Φινοκαλιάς, στο πλαίσιο μιας ενιαίας πολιτικής και αναπτυξιακής στρατηγικής, ώστε οι δύο αυτές δομές να λειτουργούν συμπληρωματικά, με σαφείς ρόλους και συνέργειες, και όχι αποσπασματικά ή συγκυριακά;

(Δέσπω Καρνιαδάκη Δημ. Σύμβουλος μειοψηφίας)

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου είναι μια περιοχή με έντονο τουριστικό χαρακτήρα, γεγονός που σημαίνει ότι η πλειονότητα των δημοτών εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς κατά τους θερινούς μήνες. Η ανάγκη για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών μετά το κλείσιμο των σχολικών μονάδων τον Ιούνιο είναι επιτακτική, όχι μόνο για την υποστήριξη της εργαζόμενης οικογένειας, αλλά και για την παροχή ποιοτικών δραστηριοτήτων στα παιδιά μας.

Θα ήθελα να μας ενημερώσετε σχετικά με τα παρακάτω:

Ποιος είναι ο ακριβής σχεδιασμός για τη λειτουργία των ΚΔΑΠ κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο;

Σκοπεύετε φέτος να ανοίξετε τις αυλές των σχολείων, ώστε να υπάρχει ένας ασφαλής χώρος για τα παιδιά, όπως σας έχουμε επισημάνει εδώ και δύο χρόνια, παράλληλα με το άνοιγμα του χώρου του Πρώτου Γυμνασίου για τα αυτοκίνητα;

(Άννα Χανιωτάκη Δημ. Σύμβουλος μειοψηφίας )