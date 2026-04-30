Εγκρίθηκε η νέα στρατηγική Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγίου Νικολάου

Την πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής να προχωρήσει σε συνολική στρατηγική Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγίου Νικολάου για την εκπόνηση Ρυμοτομικών Σχεδίων Εφαρμογής για την επέκταση του σχεδίου πόλης Αγίου Νικολάου, την ανάθεση νέων πολεοδομικών μελετών οικισμών και την επανεκκίνηση πολεοδομικών μελετών στους οικισμούς Πλάκας, Ίστρου, Αμμουδάρας, Σισίου, Μιλάτου, θέτοντας τις βάσεις για τον οργανωμένο χωρικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδρίασε την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026.

Κεντρικό άξονα της στρατηγικής αποτελεί η επέκταση του σχεδίου πόλης Αγίου Νικολάου, μέσω της εκπόνησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής σε έκταση περίπου 2.000 στρεμμάτων, η οποία εμπίπτει στη θεσμοθετημένη ζώνη επέκτασης που προβλέπεται από το ισχύον πλαίσιο των ΣΧΟΟΑΠ και έχει ληφθεί υπόψιν του υπό εκπόνηση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ), με στόχο την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών κατοικίας και την αποτροπή φαινομένων άναρχης δόμησης.

Οι φάσεις εκπόνησης των επιμέρους πολεοδομικών μελετών, ανάλογα με τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις, θα προσδιορίσουν τα ακριβή όρια και την έκτασή τους, δηλαδή εάν η προτεινόμενη επέκταση θα υλοποιηθεί τμηματικά ή συνολικά. Το εκτιμώμενο κόστος των σχετικών μελετών για την επέκταση του σχεδίου πόλεως του Αγίου Νικολάου (κτηματογράφηση, πολεοδομική μελέτη, πράξη εφαρμογής και συνοδές μελέτες υδραυλικών, περιβαλλοντικών και γεωλογικών) ανέρχεται σε περίπου 1,5 εκ. ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται η επανεκκίνηση και επικαιροποίηση των πολεοδομικών μελετών σε οικισμούς του Δήμου, όπως η Πλάκα, το Σίσι, η Μίλατος, το Ίστρον και η Αμμουδάρα. Οι μελέτες αυτές είχαν ανατεθεί μέσω προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου (νυν Περιφέρειας Κρήτης) και είχαν προχωρήσει έως το στάδιο προσωρινού πολεοδομικού σχεδίου ή και ενστάσεων, χωρίς να ολοκληρωθεί η θεσμοθέτησή τους. Η επανεκκίνηση και επικαιροποίησή τους, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τα εγκεκριμένα ΣΧΟΟΑΠ και τις κατευθύνσεις του υπό εκπόνηση ΤΠΣ, αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα για την ολοκλήρωση και ενεργοποίησή τους.

Στη Στρατηγική περιλαμβάνονται, επίσης, η πολεοδόμηση στο Σχίσμα Ελούντας, η πολεοδόμηση στον παραδοσιακό οικισμό Κριτσάς, η οριστική ρύθμιση των όρων δόμησης της Γ’ Ζώνης Νεάπολης, η εκπόνηση ειδικών όρων δόμησης σε κεντρικές ζώνες αυξημένης ανάγκης προστασίας στα ιστορικά κέντρα Αγίου Νικολάου και Νεάπολης και η αναθεώρηση υφιστάμενων παλαιών ρυμοτομικών σχεδίων, όπου απαιτείται.

Για τις ανωτέρω μελέτες και τη διαδικασία υποβολής και έγκρισής τους θα ακολουθήσει, για κάθε περιοχή, αυτοτελής διοικητική διαδικασία για την έναρξη εκπόνησης και ανάθεσης, με αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου (π.χ. Πράσινο Ταμείο, Περιφέρεια, κ.ά.), καθώς και με συγχρηματοδότηση του Δήμου όπου απαιτηθεί.

Σημειώνεται ότι για την αποτελεσματική διαχείρισή τους, οι σχετικές μελέτες κατατάσσονται σε κατηγορίες ωριμότητας και προτεραιότητας, ενώ οι παρεμβάσεις σε περιοχές αυξημένης σημασίας θα προωθούνται με ιδιαίτερη προσοχή, διασφαλίζοντας την απαιτούμενη θεσμική ωρίμανση και τη χρηματοδότηση των αναγκαίων δράσεων.

Κατά την τοποθέτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, υπογράμμισε ότι ο Δήμος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής, καθώς οι μεγάλες υποδομές που αναπτύσσονται στην Κρήτη, όπως το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλλι και ο νέος Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), δημιουργούν νέες προοπτικές αλλά και αυξημένες απαιτήσεις για τον σχεδιασμό του χώρου.

Όπως τόνισε, η εν λόγω Στρατηγική δεν αποτελεί αποσπασματική προσέγγιση, αλλά ένα ενιαίο σχέδιο που δημιουργεί προϋποθέσεις βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης, ενισχύει την ελκυστικότητα του Δήμου και συμβάλλει στην προσέλκυση επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων.

Ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι ο σχεδιασμός αυτός, τον οποίο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να προωθήσει με ταχείς ρυθμούς, αποσκοπεί στο να εξελιχθεί ο Δήμος Αγίου Νικολάου έως το 2035 σε μια σύγχρονη και λειτουργική πόλη μικρής κλίμακας, με οργανωμένους οικισμούς, αναβαθμισμένο δημόσιο χώρο και υψηλή ποιότητα ζωής για κατοίκους και επισκέπτες, αποκτώντας δυναμική 12 μηνών, ικανή να συγκρατεί και να προσελκύει πληθυσμό, επενδύσεις και δραστηριότητες, ενισχύοντας τη θέση του στην ευρύτερη γεωγραφική ενότητα της Κρήτης.

Τοποθετήσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποίησαν, πέραν των δημοτικών και τοπικών συμβούλων, ο διευθυντής μελετών του Δήμου κ. Κωστής Αγγελάκης, καθώς και, εκ μέρους της Ομάδας Εργασίας για το Τ.Π.Σ., οι μηχανικοί κ.κ. Οδυσσέας Σγουρός και Αντώνης Χουρδάκης, οι οποίοι ανέλυσαν διεξοδικά το σκεπτικό και τη στόχευση της στρατηγικής Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Επίσης, τον λόγο πήραν, υπερθεματίζοντας για τη σημασία της στρατηγικής και εκφράζοντας τη θετική τους γνώμη, εκ μέρους του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ/ΤΑΚ) και αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Αρακαδάκης, ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Μάρκος Μοδάτσος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Πάγκαλος.