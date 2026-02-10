Εγκρίθηκε η επικαιροποιημένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Αγίου Νικολάου

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της 10ης Φεβρουαρίου 2026 το αναθεωρημένο Σχέδιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Αγίου Νικολάου, μέσω του οποίου η Δημοτική Αρχή στοχεύει σε μια ουσιαστική και συνολική αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών, με έργα, παρεμβάσεις και χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 13.000.000 ευρώ.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο αστικής αναζωογόνησης, στο πλαίσιο του οποίου αντικαθίσταται το αρχικά προτεινόμενο έργο ανάπλασης του παραλιακού δρόμου της Ακτής Στ. Κουνδούρου με έργα ανάπλασης στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Ελ. Βενιζέλου, στην οδό Κων. Παλαιολόγου, στη συνοικία “Αράπικα” και στις σκάλες (κλίμακες) σύνδεσης προς τον παραλιακό, την ανάπλαση της πλατείας Σχίσματος Ελούντας, την αποπεράτωση του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίου Νικολάου και άλλες δράσεις. Τα έργα αυτά ενισχύουν τη λειτουργικότητα, την προσβασιμότητα, την ποιότητα ζωής των κατοίκων και τη βιωσιμότητα του αστικού περιβάλλοντος.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης επανέλαβε ότι το έργο της ανάπλασης του παραλιακού δρόμου θα προχωρήσει, επισημαίνοντας ότι η αντικατάστασή του στο πλαίσιο του ΣΒΑΑ έγινε λόγω αλλαγής των συνθηκών και δυσκολιών στην ωρίμανση και αδειοδότησή του.

Όπως ανέφερε, ο παραλιακός δρόμος εξετάζεται εκ νέου με βάση τα νέα τεχνικά και θεσμικά δεδομένα. Τα κονδύλια για τις μελέτες και του παραλιακού είναι εξασφαλισμένα από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου, καθώς ο δρόμος υπάγεται στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος, ενώ πρόσθετοι πόροι για την υλοποίηση του έργου μπορούν να εξασφαλιστούν από πρόγραμμα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με διαθέσιμα κονδύλια που ενδέχεται να φτάσουν έως και τα 10 εκατ. ευρώ για έργα στη χερσαία ζώνη λιμένα.

Ο Δήμαρχος κ. Μανώλης Μενεγάκης ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του υπογραμμίζοντας ότι το ΣΒΑΑ μπορεί να περιλαμβάνει και εμβληματικές παρεμβάσεις, ωστόσο η βασική του φιλοσοφία δεν είναι τα μεμονωμένα μεγάλα έργα προβολής, αλλά η δομική και ολοκληρωμένη παρέμβαση για την αστική ανάπτυξη και την ενίσχυση της βιωσιμότητας στο αστικό περιβάλλον.

«Η “εμβληματικότητα” ίσως ήταν προτεραιότητα προηγούμενων περιόδων. Εμείς επικεντρωνόμαστε στην παραγωγή έργου ουσίας, με διαρκές αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου.

Τα έργα που περιλαμβάνει το σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Το αναθεωρημένο σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) περιλαμβάνει οκτώ (8) παρεμβάσεις/δράσεις, που συνθέτουν ένα συνεκτικό πρόγραμμα αναβάθμισης δημόσιων χώρων και υποδομών με κοινωνικό, περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα:

Οι 8 παρεμβάσεις (σύνολο 13.000.000 ευρώ) είναι οι εξής:

1.Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου (κέντρο πόλης Αγίου Νικολάου) – 1.200.000 ευρώ

Περιλαμβάνει πεζοδρόμηση και αναβάθμιση της πλατείας και των γύρω οδών, δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων/ήπιας κυκλοφορίας, αύξηση πρασίνου και χώρους ανάπαυσης, με στόχο την απόδοση χώρου στους πεζούς, την τόνωση της τοπικής αγοράς και την ενοποίηση εμπορικού κέντρου με λιμάνι και παραλιακό μέτωπο.

2.Ανάπλαση οδού Κων. Παλαιολόγου και περιοχής “Αράπικα” (σύνδεση με παραλιακό μέτωπο) – 3.100.000 ευρώ

Προβλέπει ανάπλαση οδών της παλιάς πόλης, ανακατασκευή κλιμάκων σύνδεσης με παραλιακή ζώνη, παρεμβάσεις ήπιας κυκλοφορίας, ενίσχυση πρασίνου, φωτισμό και εξοπλισμό. Δίνεται έμφαση σε ασφαλή μετακίνηση πεζών/ΑμεΑ και στη λειτουργική σύνδεση πυκνοδομημένης περιοχής με θάλασσα.

3.Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου Υγειονομείου – Φρουραρχείου – 550.000 ευρώ

Αφορά αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου (1905–1920) και αξιοποίησή του ως κέντρο προβολής ιστορικής εξέλιξης της πόλης και σημείο τουριστικής/τοπικής πληροφόρησης με ψηφιακά εργαλεία. Περιλαμβάνει ενεργειακή αναβάθμιση, βιοκλιματικό σχεδιασμό, πλήρη προσβασιμότητα ΑμεΑ και ανασχεδιασμό του περιβάλλοντος χώρου και κλιμάκων.

4.Αποπεράτωση 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίου Νικολάου (κτήριο & εξοπλισμός) – 3.700.000 ευρώ

Ολοκλήρωση νέας δομής δυναμικότητας 48 βρεφών και 75 νηπίων (με πρόβλεψη ΑμεΑ), με κατασκευαστικές εργασίες και πλήρη εξοπλισμό. Στόχος είναι η κάλυψη αυξημένων αναγκών προσχολικής φροντίδας, η αποσυμφόρηση υφιστάμενων δομών και ενίσχυση κοινωνικής συνοχής, ειδικά λόγω εποχικής απασχόλησης.

5.Ανάπλαση πλατείας Σχίσματος Ελούντας – Α’ Φάση – 3.380.000 ευρώ

Υλοποίηση πρώτης φάσης ανάπλασης κεντρικής πλατείας με στόχο λειτουργική/αισθητική αναβάθμιση παραθαλάσσιου μετώπου, αύξηση πρασίνου και απόδοση δημόσιου χώρου σε κατοίκους και επισκέπτες. Περιλαμβάνει επιστρώσεις, οριοθετήσεις, πράσινο, εξοπλισμό, φωτισμό, απορροή ομβρίων κ.α.

6.Προμήθεια ηλεκτροκίνητων λεωφορείων και σύστημα φόρτισης – 432.800 ευρώ

Αναβάθμιση δημοτικής συγκοινωνίας με ηλεκτροκίνητα λεωφορεία και υποδομές φόρτισης, για καλύτερες μετακινήσεις, μείωση ρύπων/θορύβου και ενίσχυση βιώσιμης κινητικότητας.

7.Ενίσχυση ΜμΕ για ενεργειακή απόδοση – 400.000 ευρώ

Υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή ΣΒΑΑ για ενεργειακές αναβαθμίσεις (κτίρια/εξοπλισμός/τεχνολογίες εξοικονόμησης), ώστε να μειωθεί ενεργειακό κόστος, να ενισχυθεί ανταγωνιστικότητα και να προωθηθεί η πράσινη μετάβαση.

8.Τεχνική βοήθεια και προβολή του σχεδίου ΒΑΑ – 237.200 ευρώ

Κάλυψη τεχνικής υποστήριξης για προετοιμασία, συντονισμό, εφαρμογή και προβολή της στρατηγικής.

Οι παρεμβάσεις 1-8 έχουν συνολικό προϋπολογισμό 13.000.000 ευρώ και συνθέτουν ένα συνεκτικό πρόγραμμα που στοχεύει σε έναν Δήμο πιο λειτουργικό, πιο φιλικό προς το περιβάλλον και με αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής για κατοίκους και επισκέπτες.