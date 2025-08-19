Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η επιστροφή της διπλής κυκλοφορίας στον παραλιακό δρόμο του Αγίου Νικολάου

Η επιστροφή της διπλής κυκλοφορίας στον παραλιακό δρόμο του Αγίου Νικολάου, μία από τις βασικές πολιτικές θέσεις και προεκλογικές δεσμεύσεις της σημερινής Δημοτικής Αρχής απέναντι στους πολίτες, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδρίασε την Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025.

Μετά την υπερψήφιση της απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) του Υπουργείου Ναυτιλίας για ανάκληση της προηγούμενης απόφασης για τη μονοδρόμηση του παραλιακού της Ακτής Στ. Κουνδούρου, ξεκινούν πλέον οι θεσμικές διαδικασίες από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής προκειμένου να δοθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις και η αμφιδρόμηση του παραλιακού να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν.

«Η πρότασή μας αυτή θα ωφελήσει την πόλη, το λιμάνι μας, τους δημότες μας, τους επισκέπτες μας, προχωρούμε τον σχεδιασμό μας με τεκμηριωμένες προτάσεις, με απόλυτο σεβασμό στη νομιμότητα και με όραμα απέναντι στους πολίτες για να κάνουμε τον τόπο μας καλύτερο» τόνισε ο κ. Μενεγάκης.

Όπως επεσήμανε για ακόμη μια φορά ο Δήμαρχος, ο συνολικός σχεδιασμός για το παραλιακό μέτωπο προχωρεί κανονικά, με τη Δημοτική Αρχή να επιλέγει αφενός να ανακατευθύνει τα διαθέσιμα κονδύλια του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) σε άλλα σημαντικά εργα (ανάπλαση του κέντρου της πόλης, βελτίωση ανάπλαση Κ. Παλαιολόγου, Αράπικων και κλιμάκων προς παραλιακό, ανακαίνιση του πρώην Φρουραρχείου-Υγειονομείου) και να μην διακινδυνεύσει έτσι να χαθεί η χρηματοδότηση ελλείψει εγκεκριμένου master plan λιμένα που είναι απαραίτητο διά Νόμου για να γίνει έργο στη χερσαία ζώνη λιμένα – και αφετέρου να αναβαθμίσει άμεσα το εμβληματικό αυτό πεδίο της πόλης με στοχευμένες και καίριες παρεμβάσεις και να προετοιμάσει στρατηγικά τη συνολική ανάπλαση, διεκδικώντας νέα χρηματοδότηση με βάση τις πραγματικές πλέον συνθήκες.

Ο κ. Μενεγάκης σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι το νέο σχέδιο της Δημοτικής Αρχής προκειμένου να αλλάξει άμεσα προς το καλύτερο η εικόνα του παραλιακού, χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

• Επιστροφή στη διπλή κυκλοφορία με αναγκαίες βελτιώσεις, με μετατροπή του σε οδό χαμηλής κυκλοφορίας και απαγόρευση βαρέων οχημάτων στην κατεύθυνση από την γέφυρα προς το Αμμούδι

• Εκτεταμένες συντηρήσεις και επισκευές (σε ασφαλτοτάπητα, ηλεκτροφωτισμό, κλπ)

• Οριστική ανάπλαση με διαπλατύνσεις όταν πλέον θα υπάρχει και εγκεκριμένο master plan λιμένα.

Ο Δήμαρχος ανέφερε επίσης ότι η διαβούλευση θα γίνει κανονικά και δημόσια, βασισμένη πάνω στην κυκλοφοριακή μελέτη και τη νέα πρόταση ανάπλασης του παραλιακού. Έχει ζητήσει δε η κυκλοφοριακή μελέτη να παρουσιαστεί, ει δυνατόν, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Παράλληλα, απαντώντας σε μέρος της δημοτικής μειοψηφίας, ο κ. Μενεγάκης τόνισε ότι η κυκλοφοριακή μελέτη έχει τεχνική τεκμηρίωση και η Δημοτική Αρχή την σέβεται απόλυτα, συνδυάζοντας, ως οφείλει, τα τεχνικά στοιχεία με τις πραγματικές ανάγκες της πόλης και το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο: «Σύντομα θα παρουσιαστεί η μελέτη και στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά την έχετε ήδη λάβει όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Εμείς δεν αμφισβητούμε τα δεδομένα της κυκλοφοριακής μελέτης, τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Μελετών εξέφρασε μία άποψη ως εκτίμηση. Αναφέρει στο τελευταίο έγγραφο που συνυπογράφει με τον επιβλέποντα της κυκλοφοριακής μελέτης ότι, εφόσον προχωρήσει η επιστροφή στη διπλή κυκλοφορία, θα χρειαστούν συγκεκριμένες βελτιώσεις για την ασφάλεια. Αυτές οι βελτιώσεις περιλαμβάνονται ήδη στον σχεδιασμό μας όπως αναφέρουμε στην αρχική εισήγηση και προτείνει και ο μελετητής (χαμηλής κυκλοφορίας, απαγόρευσης βαρέων οχημάτων από γέφυρα προς Αμμούδι κ.α.). Επομένως, όχι μόνο δεν παραβλέπουμε την υπηρεσία, αλλά ακολουθούμε αυτό που υποδεικνύει: τη νομιμότητα και τις αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές».

Σημείωσε δε ότι η Δημοτική Αρχή δεν δέχεται υπόνοιες για την εγκυρότητα της μελέτης, που ανέθεσε η ίδια η Τεχνική Υπηρεσία: «Εάν είναι έτσι, να πάμε και πιο πίσω να αμφισβητήσουμε και την παλιά κυκλοφοριακή μελέτη Ρέντζου, που πρότεινε διπλής κυκλοφορίας με βελτιώσεις και κατόπιν της πολιτικής απόφασης της τότε δημοτικής αρχής άλλαξε την μελέτη και πρότεινε ο ίδιος ο μελετητής μονοδρόμηση».

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κατέστησε σαφές ότι καμία απόφαση της δημοτικής αρχής δεν είναι έξω από το πλαίσιο της νομιμότητας: «Οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν τον ρόλο να διασφαλίζουν την τεχνική και θεσμική αρτιότητα των επιλογών μας, κι αυτό γίνεται. Ο ρόλος της δημοτικής αρχής είναι να χαράσσει πολιτική με βάση τα δεδομένα και τις ανάγκες της κοινωνίας. Σεβόμαστε τη μελέτη, σεβόμαστε τις υπηρεσίες μας και πάνω απ’ όλα έχουμε χρέος να δίνουμε λύσεις που υπηρετούν το σήμερα και το αύριο της πόλης, πάντα με τεχνική επάρκεια και νομιμότητα».

Ο κ. Μενεγάκης ανέφερε, επιπλέον, ότι θα εκπονηθεί μια αρχιτεκτονική πρόταση με αναβαθμισμένη αισθητική προσέγγιση για τον παραλιακό που θα παρουσιαστεί και η οποία θα εξυπηρετήσει και τους πεζούς και την απαραίτητη διέλευση των οχημάτων, με τις βελτιώσεις που προτείνονται για την διπλή κυκλοφορία.