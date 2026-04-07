Εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου οι όροι παραχώρησης του πρώην Φρουραρχείου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου ενέκρινε, κατά τη συνεδρίαση της Μ. Δευτέρας 6 Απριλίου 2026, την πρόταση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη για την αποδοχή των όρων για την παραχώρηση του ακινήτου του πρώην Φρουραρχείου-Υγειονομείου, του διατηρητέου διώροφου κτηρίου που βρίσκεται επί της οδού Στρατηγού Κόρακα στον παραλιακό δρόμο και που διαχειρίζεται η ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.. Μια απόφαση που επισφραγίζει τη συντονισμένη και διαρκή προσπάθεια του Δήμου για την αξιοποίηση ενός ιστορικού και εμβληματικού κτιρίου της πόλης.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί την κατάληξη της πρωτοβουλίας που ανέλαβε από πέρυσι και έφερε εις πέρας η Δημοτική Αρχή, με συντονισμένες ενέργειες, τεκμηριωμένη διεκδίκηση και διαρκή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με στόχο να ακυρωθεί η προοπτική πώλησης του ακινήτου και να εξασφαλιστεί η παραχώρησή του στον Δήμο.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2025, και μετά από σχετική ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Αγίου Νικολάου κατέθεσε ολοκληρωμένη και καινοτόμο πρόταση αξιοποίησης προς το Υπουργείο Οικονομικών και την ΕΤ.Α.Δ., συνοδευόμενη από τεχνικά στοιχεία, σχέδια και συγκεκριμένο σχεδιασμό για την αποκατάσταση και επανάχρηση του κτιρίου για κοινωφελείς και πολιτιστικούς σκοπούς.

Παράλληλα, αναδείχθηκε με τεκμηριωμένο τρόπο η ανάγκη αξιοποίησης του χώρου ως Κέντρου Πολιτισμού και Προβολής της ιστορικής διαδρομής και της παραγωγικής εξέλιξης της πόλης και του Τουρισμού.

Σύμφωνα με τους όρους που διαμορφώθηκαν κατόπιν της σχετικής πρότασης της ΕΤ.Α.Δ., η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε είκοσι (20) έτη, προβλέπεται μηνιαίο μίσθωμα ύψους 500 ευρώ (για το πρώτο έτος 2026 ο Δήμος δεν θα καταβάλλει οικονομικό αντάλλαγμα μίσθωσης ως αντιστάθμισμα της αποκατάστασης του κτηρίου), ο Δήμος αναλαμβάνει την πλήρη αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση του κτιρίου, ενώ παράλληλα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πολιτιστικών και κοινωφελών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, με βάση την πρόταση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη, που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, με θετική ψήφο της δημοτικής ομάδας και της ανεξάρτητης δημοτικής συμβούλου κ. Ευαγγελίας Φανουράκη, ψηφίστηκε η ενσωμάτωση πρόβλεψης για παράταση της διάρκειας της παραχώρησης με προτεραιότητα υπέρ του Δήμου, καθώς και ευελιξία ως προς την 5ετία υλοποίησης, προκειμένου να μην υπάρξουν κίνδυνοι απώλειας του ακινήτου.

Όπως ανέφερε σχετικά ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, «η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών μας ώστε το Φρουραρχείο να παραμείνει στην τοπική κοινωνία και να αξιοποιηθεί προς όφελος των πολιτών, προσφέροντας προστιθέμενη πολιτιστική αξία στον Δήμο μας. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση ενός εμβληματικού κτηρίου της πόλης, το οποίο μέσα από το σχεδιασμό μας θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες».

Τι προβλέπει η ολοκληρωμένη πρόταση αποκατάστασης

Η ολοκληρωμένη πρόταση αποκατάστασης και επανάχρησης του ιστορικού κτηρίου, που συνέταξε ο Αρχιτέκτονας κ. Οδυσσέας Σγουρός ως άμισθος εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου σε συντονισμό με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου Κέντρου Προβολής της ιστορικής διαδρομής της πόλης και της περιοχής του Μιραμπέλλου, με αξιοποίηση ψηφιακών και διαδραστικών εφαρμογών. Παράλληλα, περιλαμβάνει την πλήρη αναβάθμιση του κτηρίου με βιοκλιματικές παρεμβάσεις και καθολική προσβασιμότητα, την ανάδειξη και σύνδεσή του με το ιστορικό μέτωπο της λιμενολεκάνης, καθώς και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου.

Η υλοποίηση του σχεδιασμού προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με αξιοποίηση του ΣΒΑΑ, με στόχο την ένταξη του πρώην Φρουραρχείου στον αστικό και πολιτιστικό ιστό της πόλης ως ένα νέο, εμβληματικό σημείο αναφοράς.