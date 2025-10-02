Έγκριση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000 της Κρήτης

Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι δύο Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Νatura 2000 που αφορούν την Περιφέρεια Κρήτης.

Η έγκριση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης για τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Νatura 2000 στη χώρα μας είναι εξαιρετικά σημαντική τόσο για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση του φυσικού μας περιβάλλοντος, όσο και σε σχέση με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αποτελέσματα του έργου αυτού, θα χρησιμοποιηθούν από όλες τις αρμόδιες για τις προστατευόμενες περιοχές αρχές και θα αποτελέσουν σημαντική βάση για τον χωροταξικό σχεδιασμό, την αναπτυξιακή διάσταση των περιοχών αυτών και την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες οριοθετούν τις ειδικές ζώνες χρήσεων γης και τις χρήσεις γης που επιλέγονται εντός των ορίων τους, σε συνάρτηση με τα προστατευόμενα είδη και οικοτόπους κάθε ομάδας περιοχών και σε αρμονία με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής.

Τα Σχέδια Διαχείρισης θα επιτρέψουν τη θέσπιση κανόνων άσκησης των επιτρεπόμενων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στις περιοχές της μελέτης.

Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες θεσμοθετούνται με Προεδρικά Διατάγματα και θα ακολουθήσουν οι Υπουργικές Αποφάσεις των Σχεδίων Διαχείρισης.

Οι μελέτες και οι σχετικές εγκρίσεις των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών που αφορούν το σύνολο της χώρας είναι αναρτημένες σε σύνδεσμο του ΥΠΕΝ https://ypen.gov.gr/perivallon/viopoikilotita/ektheseis-meletes/

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Κρήτη:

• Με την με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝΔ/ΔΔΦΠΒ/39941/995/10-04-2025 απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ εγκρίθηκε η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτης (ΕΠΜ) 9α «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κρήτης (Ομάδα περιοχών Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου (μέρους), Ηρακλείου και Λασιθίου)» (ΑΔΑ: 60ΧΘ4653Π8-ΗΘΜ).

• Στη συνέχεια ακολούθησε η με αρ. πρωτ. ΠΕΝ/ΓΔΠΠ/104641/2123/26-09-2025 απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με την οποία εγκρίθηκε η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) 9β «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κρήτης (Ομάδα περιοχών Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνου (μέρους))» (ΑΔΑ: Ψ5Κ94653Π8-5Η1)