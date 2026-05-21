Έγκριση προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στον Δήμο Αγίου Νικολάου για την ενίσχυση των υπηρεσιών καθαριότητας

21 Μαΐου 2026
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης μόνιμου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της ενίσχυσης της καθαριότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της εύρυθμης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, για τον Δήμο Αγίου Νικολάου εγκρίθηκαν θέσεις μόνιμου προσωπικού στις εξής ειδικότητες:

  • 12 θέσεις ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων
  • 1 θέση ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας
  • 1 θέση ΔΕ Τεχνικού Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων
  • 1 θέση ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
  • 1 θέση ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Οι προσλήψεις αυτές αποτελούν ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση των υπηρεσιών καθαριότητας και ανακύκλωσης, τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την αναβάθμιση της επιχειρησιακής δυνατότητας του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης με αφορμή την έγκριση των διαδικασιών πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στον ευαίσθητο τομέα της καθαριότητας ανέφερε : «Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια να επενδύουμε στην καθαριότητα, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ποιότητα ζωής των δημοτών μας».

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Γιώργος Μπελούκας ενημέρωσε ότι  «Η έγκριση των νέων μόνιμων θέσεων προσωπικού αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον Δήμο Αγίου Νικολάου, δεδομένου ότι ενισχύονται στο εξής οι υπηρεσίες καθαριότητας και αποκομιδής με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες του δήμου μας.

Για την επιτυχή διεκπεραίωση των διαδικασιών ευχαρίστησε την προϊστάμενη της Υπηρεσίας Καθαριότητας, την προϊστάμενη διοικητικού για την συνεργασία τους αναφορικά με την επιτυχή κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων που αναμφισβήτητα ενισχύουν τον τομέα αυτό».

Η διαδικασία των προσλήψεων θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4765/2021.

