Έγκριση χρηματοδότησης 1,5 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές στην Ιεράπετρα

Σημαντική χρηματοδότηση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ εγκρίθηκε για τον Δήμο Ιεράπετρας, με σκοπό την αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές που προκλήθηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 2ης Ιουλίου 2025.

Η απόφαση ελήφθη με την εισήγηση της ΚΕΚΑ στις 7/10/2025 και την έγκριση της πίστωσης από το Υπουργείο Οικονομικών.

Ήδη βρίσκεται σε επεξεργασία η έκδοση της σχετικής πρόσκλησης, η οποία αναμένεται να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ εντός της επόμενης εβδομάδας.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την ανακούφιση των τοπικών κοινωνιών και την επιτάχυνση των απαραίτητων έργων αποκατάστασης. Η συνεχής και συντονισμένη προσπάθεια με τους αρμόδιους φορείς αποδίδει, καλύπτοντας τις πραγματικές ανάγκες των πυρόπληκτων περιοχών.

Σε δήλωσή του ο Βουλευτής Λασιθίου και αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, που είχε επανειλημμένα παρέμβει για την προώθηση του συγκεκριμένου ζητήματος, τόνισε:

«Η προστασία και η άμεση αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Με επιμονή και συνεργασία πετυχαίνουμε απτά αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας».