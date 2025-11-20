CAFE MELI
Έγκριση χρηματοδότησης 1,5 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές στην Ιεράπετρα

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 20/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 20/11/2025
Σημαντική χρηματοδότηση  1,5 εκατομμυρίου ευρώ εγκρίθηκε για τον Δήμο Ιεράπετρας, με σκοπό την αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές που προκλήθηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 2ης Ιουλίου 2025.

Η απόφαση ελήφθη με την εισήγηση της ΚΕΚΑ στις 7/10/2025 και την έγκριση της πίστωσης από το Υπουργείο Οικονομικών.

Ήδη βρίσκεται σε επεξεργασία η έκδοση της σχετικής πρόσκλησης, η οποία αναμένεται να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ εντός της επόμενης εβδομάδας.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την ανακούφιση των τοπικών κοινωνιών και την επιτάχυνση των απαραίτητων έργων αποκατάστασης. Η συνεχής και συντονισμένη προσπάθεια με τους αρμόδιους φορείς αποδίδει, καλύπτοντας τις πραγματικές ανάγκες των πυρόπληκτων περιοχών.

Σε δήλωσή του ο Βουλευτής Λασιθίου και αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, που είχε επανειλημμένα παρέμβει για την προώθηση του συγκεκριμένου ζητήματος, τόνισε:
«Η προστασία και η άμεση αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Με επιμονή και συνεργασία πετυχαίνουμε απτά αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας».

