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Εγκαινιάζεται την Τρίτη 18 Αυγούστου το έργο αναβάθμισης της Μαρίνας Αγίου Νικολάου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 17 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 17/08/2026
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Την Τρίτη 18 Αυγούστου 2026 και ώρα 19:30 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του έργου που υλοποιήθηκε στον Τουριστικό Λιμένα Αγίου Νικολάου – Μαρίνα Αγίου Νικολάου και εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

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Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία της η Υπουργός Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη.

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Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση αναβάθμισης των υποδομών της Μαρίνας Αγίου Νικολάου, η οποία ενισχύει τη λειτουργικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμβάλλοντας παράλληλα στην περαιτέρω ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και της εικόνας του Αγίου Νικολάου ως σύγχρονου και ποιοτικού προορισμού.

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Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 19:30 με την υποδοχή των προσκεκλημένων και ξενάγηση στους χώρους της Μαρίνας, όπου θα παρουσιαστούν οι παρεμβάσεις και οι νέες υποδομές που υλοποιήθηκαν.

Μετά το καλωσόρισμα του προέδρου της ΔΑΕΑΝ κ. Γιώργου Αστρουλάκη, θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί  από τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη, τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη και την Υπουργό Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του έργου και των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προσκαλεί τους πολίτες και τους εκπροσώπους των φορέων να παρευρεθούν στα εγκαίνια και να γνωρίσουν από κοντά τις νέες υποδομές ενός έργου το οποίο υλοποιήθηκε από τη ΔΑΕΑΝ και αναβαθμίζει έναν κομβικό χώρο για την πόλη και ενισχύει τις προοπτικές του Αγίου Νικολάου στον θαλάσσιο τουρισμό.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 17 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 17/08/2026
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