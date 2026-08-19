Εγκαινιάστηκε το έργο αναβάθμισης της μαρίνας Αγίου Νικολάου

Παρουσία της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, εγκαινιάστηκε την Τρίτη 18-8-2026, η αναβαθμισμένη μαρίνα Αγίου Νικολάου, ένα έργο προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η παρέμβαση αναβαθμίζει σημαντικά τις υποδομές της μαρίνας, με νέες πλωτές προβλήτες και περισσότερες θέσεις ελλιμενισμού, σύγχρονο εξοπλισμό και μηχανοργάνωση, υποδομές ηλεκτροκίνησης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά και παρεμβάσεις για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία.

Στα εγκαίνια, η υπουργός Τουρισμού, είπε για τη σύγχρονη μαρίνα , πως αποτελεί την πρώτη εικόνα του προορισμού για πολλούς επισκέπτες, «μια πύλη προς την πόλη και ένα σημαντικό πυρήνα οικονομικής δραστηριότητας». Επίσης η κ. Κεφαλογιάννη, διευκρίνισε πως για τον ‘Αγιο Νικόλαο, με την ισχυρή τουριστική ταυτότητα και τον ξεχωριστό φυσικό και πολιτιστικό του πλούτο, «η αναβάθμιση της μαρίνας δημιουργεί νέες προοπτικές και ενισχύει τη θέση του, στον θαλάσσιο τουρισμό της Μεσογείου».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο χαιρετισμό της, μεταξύ άλλων, «η Ελλάδα έχει μια μοναδική σχέση με τη θάλασσα και όλα τα πλεονεκτήματα, για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της στο yachting» και πως τόσο η Κυβέρνηση όσο και το Υπουργείο Τουρισμού «επενδύει στην αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων, με έμφαση στην ποιότητα, την ασφάλεια, την ψηφιοποίηση, τη βιωσιμότητα και την προσβασιμότητα».

Η υπουργός συνέδεσε, παράλληλα, τις σύγχρονες υποδομές με την ανάγκη για έναν τουρισμό υψηλότερης ποιότητας και μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας, που θα δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τις τοπικές κοινωνίες και θα ενισχύει την τουριστική δραστηριότητα σε μεγαλύτερη διάρκεια μέσα στον χρόνο, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συνεργασία της πολιτείας με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς του τουρισμού, σημειώνοντας ότι στον ‘Αγιο Νικόλαο αυτή η συνεργασία έχει ήδη απτά αποτελέσματα. Στην ίδια κατεύθυνση, όπως επισήμανε, εντάσσεται και το Μνημόνιο Συνεργασίας του υπουργείου Τουρισμού με τον Δήμο Αγίου Νικολάου, στον τομέα της τουριστικής εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, η κ. Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στην κομβική σημασία της μαρίνας, που εκτός από τους επισκέπτες, όπως διευκρίνησε σε δηλώσεις της στα μέσα ενημέρωσης, θα εξυπηρετεί και τους κατοίκους της περιοχής.

Στην τελετή των εγκαινίων το παρών έδωσε και ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λασιθίου της Ν.Δ Γιάννης Πλακιωτάκης, που στο χαιρετισμό του τόνισε, μεταξύ άλλων, πως « δεν εγκαινιάζουμε μόνο μια αναβαθμισμένη λιμενική υποδομή, αλλά εγκαινιάζουμε έναν κόμβο επιχειρηματικότητας , οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης για έναν τομέα όπως είναι ο θαλάσσιος τουρισμός , ο οποίος συνεισφέρει τα μέγιστα στην εθνική μας οικονομία».

Επιπλέον, ο κ. Πλακιωτάκης διευκρίνησε πως τα σημερινά εγκαίνια καλύπτουν μια πραγματική ανάγκη για νέες θέσεις ελλιμενισμού, που, όπως τόνισε, είναι απαραίτητες για να καλύψουν τις ανάγκες, ενώ αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της πρωτοβουλίας του υπουργείου Τουρισμού, για αναβάθμιση συνολικά 21 τουριστικών λιμένων,στη χώρα.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, στάθηκε στη σημασία του έργου και δήλωσε ότι ακόμη κι από τα έργα που έγιναν «σημαντικότερη ήταν η αδειοδότηση της Δημοτικής μαρίνας ως Τουριστικού Λιμένα». Μάλιστα, ευχαρίστησε τόσο την κ. Κεφαλογιάννη όσο και τον κ. Πλακιωτάκη για τη στήριξη και τη βοήθεια τους στην περιοχή , εξηγώντας πως: «Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις γι’ αυτό που μπορεί τώρα να αρχίσει. Θέλουμε την αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος ως Δήμος Αγίου Νικολάου. Με αυτό το έργο κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση». Τέλος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου, Γιώργος Αστρουλάκης, στο χαιρετισμό του, πρόσθεσε ότι το έργο «σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής».

Τα εγκαίνια τέλεσε ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, ενώ το παρών έδωσαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, τοπικοί φορείς, αλλά και πλήθος κόσμου.