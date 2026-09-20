Εγκαίνια του «Κόμβου Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης» του ΙΤΕ

Μια νέα σελίδα στην αναπτυξιακή πορεία του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας σηματοδοτεί η ολοκλήρωση και η έναρξη λειτουργίας του νέου Κόμβου Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης στο Ηράκλειο. Οι νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, εγκαινιάστηκαν την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό, του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Σταύρου Καλαφάτη, των βουλευτών κ. Μάξιμου Σενετάκη, κ. Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη και κ. Λευτέρη Αυγενάκη, του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη, του Δημάρχου Ηρακλείου κ. Αλέξη Καλοκαιρινού, του Δημάρχου Ανωγείων κ. Σωκράτη Κεφαλογιάννη, της Γενικής Γραμματέως Ιδιωτικών Επενδύσεων κας Στελλίνας Σιαράπη, εκπροσώπων της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και πλήθους προσκεκλημένων.

Τον Αγιασμό τέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού, κ. Μεθόδιος.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε: «Ο Κόμβος Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης του ΙΤΕ, που αποτελεί στολίδι για τον χώρο της έρευνας και της καινοτομίας, είναι πλέον πραγματικότητα, και έχω την ξεχωριστή χαρά και τιμή, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό της χώρας, να τον εγκαινιάζω σήμερα, μαζί με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Σταύρο Καλαφάτη. Το ΙΤΕ συμβολίζει την πρωτοπορία στην έρευνα και καινοτομία στη χώρα μας. Η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία αποτελεί προϋπόθεση για να γίνει η χώρα μας πιο ισχυρή, παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική. Η Κρήτη αποτελεί καταπληκτικό τουριστικό προορισμό, Εκτός όμως από τον τουρισμό, χρειάζεται μαζί, ισχυρή βιομηχανία και καινοτομία, και πρωτογενή τομέα σύγχρονο και ουσιαστικό. Έχουν διατεθεί πάνω από 300 εκ ευρώ σε υποδομές έρευνας και καινοτομίας, 56 εκ ήρθαν στο ΙΤΕ για νέες υποδομές, είμαι σίγουρος ότι θα ανθίσουν και θα πιάσουν τόπο για το καλό της νέας γενιάς, των νέων επιστημόνων, που επιλέγουν να παραμείνουν στην Ελλάδα, με καλύτερους μισθούς και προοπτικές.»

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Σταύρος Καλαφάτης, δήλωσε: «Με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στην ιστορία του ΙΤΕ ύψους 56 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και την ΕτΕΠ ουσιαστικά ενισχύουμε πέντε πόλεις της Ελλάδος. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε να μετατρέψουμε το Brain Drain σε Brain Gain. Στηρίζουμε στην πράξη την περιφερειακή ανάπτυξη. Και καθιστούμε την Κρήτη κόμβο καινοτομίας της Ανατολικής Μεσογείου. Συνδέοντας την ερευνητική αριστεία με την αγορά και την οικονομία.»

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, δήλωσε: «Το νέο Κέντρο Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης του ΙΤΕ, το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα με ιδιαίτερη ικανοποίηση, συνδέει τη γνώση με τις ανάγκες της οικονομίας και της ανάπτυξης. Το εμβληματικό αυτό εγχείρημα ενισχύει το στρατηγικό όραμα της Περιφέρειας Κρήτης για έναν κορυφαίο Κόμβο Καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με τη συνεχή συνεργασία Περιφέρειας και ερευνητικών ιδρυμάτων, επενδύουμε έμπρακτα στην έρευνα, την τεχνολογία και τους ανθρώπους που μοχθούν για την πρόοδο του νησιού μας. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους.»

Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, καθ. Βασίλης Χαρμανδάρης, δήλωσε: «Ευχαριστούμε την Πολιτεία για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο όραμα του ΙΤΕ γι’ αυτό το πολύ σημαντικό έργο που ενισχύει την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, σε 5 πόλεις της χώρας μας, και είμαστε απολύτως πεπεισμένοι ότι θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για την εκπαίδευση, την έρευνα και κυρίως την πραγματική οικονομία της χώρας μας. Είναι μια νέα εποχή για το ΙΤΕ και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και ευγνώμονες, προς την Πολιτεία».

Ένα έργο με πολλαπλό αποτύπωμα

Ο νέος Κόμβος Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης αποτελεί μια σύγχρονη υποδομή του ΙΤΕ, που αποτελεί μέρος του εμβληματικού έργου «Κέντρο Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης» του ΙΤΕ, συνολικής έκτασης 19.675 τετραγωνικών μέτρων και αξίας 56 εκ ευρώ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», συμπεριλαμβανομένων και 5.6 εκ, ευρώ από ίδιους πόρους του ΙΤΕ. Το έργο αυτό σηματοδοτεί την επέκταση και αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος του Ιδρύματος στις 5 πόλεις όπου εδρεύουν τα Ινστιτούτα του σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Πάτρα, Ιωάννινα, περιλαμβάνοντας Συνεδριακό Κέντρο στο Ηράκλειο, επέκταση του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης, καθώς και συνολική αναβάθμιση των υποδομών του ΙΤΕ.

Η ολοκλήρωση αυτού του μεγάλου έργου θα συμβάλει στην προσέλκυση νέων επιστημόνων και τη διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας του ΙΤΕ σε νέα επιστημονικά πεδία. Θα προάγει, παράλληλα, την αξιοποίηση των υψηλής στάθμης ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στο Ίδρυμα, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Επίσης, θα διευκολύνει τη δημιουργία, φιλοξενία και υποστήριξη νέων εταιρειών, και την προσέλκυση ανταγωνιστικών χρηματοδοτήσεων. Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα να φιλοξενηθούν τεχνολογικά τμήματα εδραιωμένων εταιρειών που επιθυμούν να συνεργαστούν με τους ερευνητές του ΙΤΕ ώστε να επιταχυνθεί η μετάβαση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας που αναπτύσσεται στο ίδρυμα, προς την αγορά και την πραγματική οικονομία.

Οι εξαιρετικές συνεδριακές εγκαταστάσεις και ο κόμβος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στο Ηράκλειο, όχι μόνο θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές συνεδριακές ανάγκες των μελών του ΙΤΕ αλλά, σε συνεργασία με άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, θα συνεισφέρουν απτά στην επιπλέον ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού στην Κρήτη.

Θα αποφέρει επομένως πολλαπλά οφέλη για το εθνικό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας, και θα συνδράμει στην ανάπτυξη της Χώρας, στη βάση της οικονομίας έντασης γνώσης. Πρόκειται δε για τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση που έχει λάβει το ΙΤΕ από την ίδρυσή του.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), στο πλαίσιο της Δράσης «Δημιουργία – Επέκταση – Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».