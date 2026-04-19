Τα εγκαίνια της νέας Λέσχης Σίτισης στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου

19 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 19/04/2026
Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νέας Λέσχης σίτισης των ενστόλων στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη.

Τον αγιασμό στο νέο έργο τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος σ’ ένα  έργο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης με συνολικό προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ, το  οποίο αποτελεί μια σημαντική κοινωνική υποδομή για την εξυπηρέτηση των γυναικών και των ανδρών των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν στην ευρύτερη περιοχή.

Η νέα πτέρυγα, που στεγάζεται στον Β’ όροφο του Αστυνομικού Μεγάρου στη Βιομηχανική Περιοχή, περιλαμβάνει μια σύγχρονη αίθουσα συνάθροισης και σίτισης 457 τετραγωνικών μέτρων, κουζίνα-μαγειρείο, γραφεία και χώρους υγιεινής. Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου, πραγματοποιήθηκε αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του κτιρίου με την προσθήκη νέου ανελκυστήρα, εργασίες μόνωσης και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για την ενεργειακή εξοικονόμηση της υποδομής.

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη

«Είναι μεγάλη ικανοποίηση για όλους εμάς στην Περιφέρεια Κρήτης όταν ένα έργο με μεγάλη κοινωνική διάσταση παραδίδεται προς χρήση. Η λειτουργία της Λέσχης προσφέρει ποιοτική τροφή με χαμηλό κόστος στους ενστόλους της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου και είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε σε αναγνώριση της προσφοράς σας στο νησί. Ως Περιφέρεια, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα Σώματα Ασφαλείας, έχοντας ήδη σε εξέλιξη διαγωνισμό ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για την αγορά οχημάτων, ενώ δρομολογούμε τη μελέτη για το νέο Αστυνομικό Μέγαρο στο Λασίθι. Επόμενο βήμα μας είναι η χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης του παρόντος κτιρίου, ένα έργο ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ».

Συνεργασία και νέες διεκδικήσεις

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε προσωπικά τον Υποστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη για την εξαιρετική συνεργασία των τελευταίων 16 ετών, καθώς και την οικογένεια Λεμπιδάκη για τη δωρεά 1 εκατομμυρίου ευρώ που διατέθηκε για εξοπλισμό και μελέτες. Παράλληλα, ο Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε την ανάγκη διεκδίκησης καλύτερων μισθών για το αστυνομικό προσωπικό και τους ενστόλους, σημειώνοντας ότι η Περιφέρεια θα στέκεται πάντα αρωγός σε δράσεις που αναδεικνύουν το κοινωνικό πρόσωπο των φορέων του νησιού.

Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης οι  Αντιπεριφερειάρχες Νίκος Συριγωνάκης, Νίκος Ξυλούρης, Σταύρος Τζεδάκης, Δήμαρχοι, αιρετοί της αυτοδιοίκησης του Ηρακλείου, εκπρόσωποι των στρατιωτικών και πολιτικών αρχών, καθώς και στελέχη των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

