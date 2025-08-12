Εγκαίνια της νέας κλινικής Επιληψίας στο ΠαΓΝΗ που χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και την Παγκρητική Ένωση Αμερικής

Στην λιτή τελετή εγκαινίων της νέας Κλινικής Επιληψίας, στο ΠαΓΝΗ, συμμετείχε σήμερα Δευτέρα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Πρόκειται για μια σημαντική δωρεά της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής την οποία συνέδραμε οικονομικά η Περιφέρεια Κρήτης ενισχύοντας περαιτέρω το σύστημα δημόσιας υγείας στο νησί.

Τον αγιασμό, παρουσία του Σεβασμιοτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου, τέλεσε ο κρητικής καταγωγής Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, στο σύντομο χαιρετισμό του απευθυνόμενος στους παριστάμενους Κρήτες ομογενείς τους ευχαρίστησε για την διαχρονική αποτελεσματική συνεργασία.

«Η δωρεά των Κρητών της Αμερικής αναβαθμίζει περαιτέρω το δημόσιο σύστημα υγείας στο νησί και αποτελεί ύψιστη πράξη ανθρωπισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης.

Παράλληλα, τόνισε την ισχυρή βούληση της Περιφέρειας Κρήτης για τη συνέχιση της προσπάθειας αναβάθμισης όλων των υγειονομικών μονάδων του νησιού.

«Είμαστε βέβαιοι πως η πρότυπη αυτή Κλινική θα αναβαθμίσει το συνολικό επιστημονικό και κοινωνικό έργο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ενώ ταυτόχρονα συνιστά μια πράξη κοινωνικής ευθύνης, απτό παράδειγμα αλληλεγγύης και ευαγούς δράσης. Τα σημερινά εγκαίνια αναδεικνύουν το γεγονός ότι τα μέλη της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής παραμένουν αφοσιωμένα στην αγάπη τους για την Κρήτη, αποτελώντας μια κοινότητα με υλική γενναιοδωρία και αυξημένη αίσθηση καθήκοντος προς τη γενέθλια γη», υπογράμμισε ο κ. Αρναουτάκης.