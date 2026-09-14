CAFE MELI
Europlan

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
NOVA
ΚΡΗΤΗ

Εφυγε από την ζωή η Νατάσα Παγκάλου…

Photo of Media+ Media+ Send an email 14 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 14/09/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία του Αγίου Νικολάου.

ΧΡΥΣΟΣ

Η Νατάσα Πάγκαλου είχε έντονη και πολυσχιδή παρουσία στην τοπική κοινωνία του Αγίου Νικολάου. Μέχρι πρότινος ήταν Πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου, έχοντας ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη και προώθηση του στίβου στην περιοχή.

SUNSTOP

Παράλληλα, τον Ιούνιο του 2026 ανέλαβε την προεδρία του Περιφερειακού Τμήματος Αγίου Νικολάου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, συνεχίζοντας την προσφορά της στα κοινά και στην τοπική κοινωνία.

MARIS

Η παρουσία της ήταν ενεργή και στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς είχε συμμετάσχει ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αγίου Νικολάου σε προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, μεταξύ άλλων και το 2023.

Ειχαμε την μεγάλη τιμή να την φιλοξενήσουμε στον ραδιοφωνικό σταθμό μας, Δίαυλο Κρήτης, όταν ήταν υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό «Συνεργασία Δημοτών», με επικεφαλής τον κο Θωμά Χαριτάκη.

«Χωρίς Δεσμεύσεις»: Με την υποψήφια δημοτική σύμβουλο κα Νεκταρία-Νατάσα Παγκάλου

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Media+ Media+ Send an email 14 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 14/09/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

14092026

Αυτοψία του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου στο εργοτάξιο του ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος

14 Σεπτεμβρίου 2026

Διακοπές ρεύματος την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου σε περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου

14 Σεπτεμβρίου 2026
13092026

Οι εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος της Βιάννου

13 Σεπτεμβρίου 2026
13092026

Στην Κρήτη οι εταίροι του ευρωπαϊκού έργου Crete Valley

13 Σεπτεμβρίου 2026
13092026

Η Κρήτη μετρά την κλιματική αλλαγή και σχεδιάζει με δεδομένα τις παρεμβάσεις της

13 Σεπτεμβρίου 2026

Elounda Hills: Ξεκινούν οι εργασίες για τις πρώτες παραθαλάσσιες βίλες

12 Σεπτεμβρίου 2026
12092026

Ηράκλειο: Ο αγιασμός των Ωνάσειων Σχολείων

12 Σεπτεμβρίου 2026

Άμεση και ουσιαστική ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου με ικανό αριθμό αστυνομικών

12 Σεπτεμβρίου 2026
11092026

Συνάντηση εργασίας του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου

11 Σεπτεμβρίου 2026
10092026

Άμεση ενεργοποίηση του Δήμου Αγίου Νικολάου για την πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης στην Ελούντα

10 Σεπτεμβρίου 2026
ELOUNDA PASS
Back to top button