Εφυγε από την ζωή η Νατάσα Παγκάλου…

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία του Αγίου Νικολάου.

Η Νατάσα Πάγκαλου είχε έντονη και πολυσχιδή παρουσία στην τοπική κοινωνία του Αγίου Νικολάου. Μέχρι πρότινος ήταν Πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου, έχοντας ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη και προώθηση του στίβου στην περιοχή.

Παράλληλα, τον Ιούνιο του 2026 ανέλαβε την προεδρία του Περιφερειακού Τμήματος Αγίου Νικολάου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, συνεχίζοντας την προσφορά της στα κοινά και στην τοπική κοινωνία.

Η παρουσία της ήταν ενεργή και στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς είχε συμμετάσχει ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αγίου Νικολάου σε προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, μεταξύ άλλων και το 2023.

Ειχαμε την μεγάλη τιμή να την φιλοξενήσουμε στον ραδιοφωνικό σταθμό μας, Δίαυλο Κρήτης, όταν ήταν υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό «Συνεργασία Δημοτών», με επικεφαλής τον κο Θωμά Χαριτάκη.