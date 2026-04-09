Έφοδος της εισαγγελίας στην δομή ανηλίκων Νεάπολης μετά την έρευνα τηλεοπτικής εκπομπής

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 9 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2026
Έπειτα από την ανάδειξη του θέματος και τις σοβαρές καταγγελίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από την εκπομπή της Νύχτας Αποκαλύψεων, το πρωί, λίγο μετά τις 11, εισαγγελέας ανηλίκων επισκέφθηκε τη δομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε την απομάκρυνση όλων των εργαζομένων από τον χώρο και παρέμεινε εντός μόνο με τα παιδιά, προκειμένου να λάβει καταθέσεις και να καταγράψει μαρτυρίες χωρίς την παρουσία τρίτων.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες η Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα το αρμόδιο τοπικό αστυνομικό τμήμα προχωρά στη συγκέντρωση και αξιολόγηση καταγγελιών που έχουν κατατεθεί από τροφίμους της δομής, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Σοβαρές καταγγελίες για κακοποιήσεις και συγκάλυψη έρχονται στο φως για δομή παιδικής προστασίας στο Λασίθι, μέσα από έρευνα της εκπομπής «Νύχτα Αποκαλύψεων».

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, επί χρόνια επικρατούσαν φαινόμενα βίας, σεξουαλικής κακοποίησης και αυστηρών τιμωριών σε βάρος ανηλίκων, ενώ γίνεται λόγος για ένα «κλειστό σύστημα» με πιέσεις και διακρίσεις.

Καταγγελίες εργαζομένων και τροφίμων περιγράφουν περιβάλλον φόβου, με εγκλεισμούς και εξευτελισμούς, ενώ όσοι επιχειρούσαν να μιλήσουν φέρονται να αντιμετώπιζαν συνέπειες.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες Αρχές είχαν ενημερωθεί σε διάφορες χρονικές στιγμές, χωρίς –όπως καταγγέλλεται– να υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση.

