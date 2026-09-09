Ευχαριστήριο του απερχόμενου Διοικητή Τροχαίας Αγίου Νικολάου Α/Α Πέτρου Ζερβάκη

Με την ολοκλήρωση της 12 χρόνης θητείας μου στη θέση του Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αγίου Νικολάου, αισθάνομαι την ανάγκη και την υποχρέωση να απευθύνω ένα ειλικρινές ευχαριστήριο μήνυμα σε όλους εσάς με τους οποίους συμπορευτήκαμε όλο αυτό το διάστημα.

Θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη στο προσωπικό της Τροχαίας. Στις γυναίκες και στους άνδρες που καθημερινά, κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές και κοινωνικές συνθήκες, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στον δρόμο.

Η εργατικότητα, ο επαγγελματισμός και το υψηλό αίσθημα καθήκοντος που επιδείξατε ήταν ο θεμέλιος λίθος για να μειωθούν σημαντικά τα τροχαία ατυχήματα στην περιοχή μας και να κρατήσουμε τους δρόμους μας ασφαλείς.

Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, την υποστήριξη και την άψογη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια.Ευχαριστώ θερμά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, την εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και όλους τους θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς.

Η κοινή μας προσπάθεια για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, τη διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων και την επίλυση καθημερινών προβλημάτων απέδειξε ότι η συνεργασία φέρνει πάντα ουσιαστικά αποτελέσματα για τον τόπο μας.Ευχαριστώ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για την αντικειμενική προβολή του έργου μας και τη συμβολή τους στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα οδικής ασφάλειας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνδημότες και στους οδηγούς για την κατανόηση, τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη που δείξατε στο έργο μας. Στόχος μας δεν ήταν ποτέ η τιμωρία, αλλά η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η εμπέδωση μιας παιδείας οδικής ασφάλειας.

Η δική σας θετική ανταπόκριση ήταν η μεγαλύτερη επιβράβευση για την Υπηρεσία μας.Αποχωρώ από τη θέση του Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αγίου Νικολάου, γεμάτος εμπειρίες, πολύτιμες αναμνήσεις και κυρίως, με τη συνείδησή μου ήσυχη ότι πράξαμε το καθήκον μας στο ακέραιο.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και πλήρη επίγνωση της αποστολής που μου ανατίθεται, αναλαμβάνω τη θέση του Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Πρωταρχικός και αδιαπραγμάτευτος στόχος μου παραμένει η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας σε κάθε πολίτη.Με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα του ανθρώπου και στους νόμους του κράτους,θα εργαστώ με τους συναδέλφους μου άοκνα,για την πρόληψη και την αποτελεσματική καταστολή κάθε μορφής εγκληματικότητας.

Εύχομαι σε όλους υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, και καλή δύναμη στο έργο σας. Στη νέα διοίκηση της Τροχαίας εύχομαι κάθε επιτυχία στα καθήκοντά της.

Με τιμή και εκτίμηση, Αστυνόμος Α’ Ζερβάκης Πέτρος