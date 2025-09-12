CAFE MELI
ΕΕ: Με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη το ελαιόλαδο «Κρήτη/Kriti»

12/09/2025
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την προσθήκη στο μητρώο προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ) της ένδειξης ελαιόλαδο «Κρήτη/Kriti» από την Ελλάδα και της ένδειξης «Queso de Burgos» από την Ισπανία.

Το προϊόν «Κρήτη/Kriti» είναι ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που παράγεται από ελιές που καλλιεργούνται σε ολόκληρη την Κρήτη. Χαρακτηρίζεται από χαμηλή οξύτητα, λαμπερό πράσινο χρώμα και πλούσιο φρουτώδες άρωμα. Οι ιδιότητες αυτές το καθιστούν εξαιρετικά σταθερό και αρωματικό, με χαρακτηριστικό γευστικό προφίλ, με βαθιές ρίζες στο έδαφος και το κλίμα του νησιού.

Το ελαιόλαδο παράγεται αποκλειστικά στην Κρήτη, όπου η ελαιοκαλλιέργεια είναι τρόπος ζωής εδώ και χιλιετίες. Τα ασβεστολιθικά εδάφη του νησιού, η άφθονη ηλιοφάνεια και το μεσογειακό κλίμα, σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές πρακτικές καλλιέργειας και έκθλιψης που μεταλαμπαδεύονται από γενιά σε γενιά, δίνουν στο προϊόν τον μοναδικό χαρακτήρα του.

Το «Queso de Burgos» είναι ένα νωπό τυρί από αγελαδινό και πρόβειο γάλα. Έχει λευκό ή ελαφρώς κιτρινωπό χρώμα και μαλακή υφή. Το τυρί έχει ήπια, γαλακτώδη γεύση με λεπτή επίγευση πρόβειου γάλακτος, η οποία μπορεί να είναι από πολύ ελαφριά έως έντονη, ανάλογα με την ποικιλία.

Το προϊόν παράγεται αποκλειστικά στην επαρχία Μπούργος, στην αυτόνομη κοινότητα της Καστίλης και Λεόν. Οι ιδιότητές του συνδέονται στενά με τις παραδοσιακές τυροκομικές πρακτικές της περιοχής και με τη χρήση τοπικού πρόβειου γάλακτος, το οποίο δίνει στο τυρί το χαρακτηριστικό του άρωμα, τη βουτυρώδη σύσταση και τη φήμη του.

Οι νέες αυτές ενδείξεις προστίθενται στις πάνω από 3.675 προστατευόμενες ονομασίες που περιλαμβάνονται ήδη στη βάση δεδομένων eAmbrosia.

