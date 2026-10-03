Αντιμέτωπα με έντονα καιρικά φαινόμενα βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής τα Φλαμουριανά, με την ισχυρή βροχόπτωση να προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην περιοχή.

Μεγάλες ποσότητες νερού κατέκλυσαν δρόμους, ενώ πέτρες, χώματα και άλλα φερτά υλικά παρασύρονταν από τα ορμητικά νερά, δημιουργώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και προβλήματα στις μετακινήσεις.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν πρωτόγνωρες για την περιοχή, με τις αρμόδιες υπηρεσίες, την Πολιτική Προστασία και τα συνεργεία να βρίσκονται επί ποδός για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τον καθαρισμό του οδικού δικτύου.

Ιωάννης Τσαγκαράκης: «Πραγματικά δύσκολο βράδυ στα Φλαμουριανά»

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μέσα Λακωνίων, Ιωάννης Τσαγκαράκης, αναφέρθηκε στη δύσκολη κατάσταση που επικράτησε στην περιοχή, ευχαριστώντας όλους όσοι συνέβαλαν στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Όπως ανέφερε:

«Πραγματικά δύσκολο βράδυ στα Φλαμουριανά. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς όλο τον κρατικό μηχανισμό, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Πολιτική Προστασία του Δήμου Αγίου Νικολάου, τον Στερεό Ατσαλάκη, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τις αστυνομικές αρχές, καθώς και όλους τους εργαζόμενους και εθελοντές που επιχείρησαν στην περιοχή μας.

Η άμεση, συντονισμένη και αποτελεσματική ανταπόκρισή σας κατά τη διάρκεια των πρόσφατων έντονων βροχοπτώσεων που έπληξαν τα Φλαμουριανά υπήρξε καθοριστική.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβασή σας, τον καθαρισμό των οδικών δικτύων και την παροχή βοήθειας όπου υπήρχε ανάγκη, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και προστατεύθηκαν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Η αυταπάρνηση, ο επαγγελματισμός και το αίσθημα ευθύνης που επιδείξατε στο πεδίο, κάτω από αντίξοες συνθήκες, μας γεμίζουν με αίσθημα ασφάλειας και ευγνωμοσύνης.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη προσφορά σας».