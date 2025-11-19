ΚΡΗΤΗ
Δυο σεισμοί μέσα σε λίγες ώρες στο Λασίθι..
Νέος σεισμός σημειώθηκε στο Λασίθι, με μέγεθος 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, λίγες ώρες μετά τη δόνηση των 3,7 που έγινε στις 4:14 το απόγευμα της Τετάρτης (19.11.2025).
Όπως ανακοινώθηκε στις 7:28 το απόγευμα της Τετάρτης, οι σεισμογράφοι του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψαν σεισμό της τάξης των 3,8 Ρίχτερ στο Λασίθι.
Επίκεντρο – όπως και στην ελαφρώς ασθενέστερη δόνηση των 3,7 βαθμών – είναι η θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 18 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου. Στα 10,5 χιλιόμετρα καταγράφεται το εστιακό βάθος.
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram