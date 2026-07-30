Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν στην φωτιά στη Σητεία – Καταστράφηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα

Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν και δύο πυροσβεστικά οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Αγία Τριάδα Σητείας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, τα δύο οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες, με αποτέλεσμα να καούν ολοσχερώς. Κατά την προσπάθεια των πληρωμάτων να εγκαταλείψουν τα οχήματα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Η πυρκαγιά στη χαμηλή βλάστηση της Αγίας Τριάδας Σητείας παραμένει σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό του μετώπου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 17:23 το απόγευμα της Τετάρτης εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Παράλληλα, η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4), ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι έντασης έως και 7 μποφόρ, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης.