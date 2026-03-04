CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 4 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 04/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
Φωτογραφία αρχείου
Palermo TECH HUB
Cosmos

Δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και τη συμμετοχή της Frontex.

Στην πρώτη περίπτωση, εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες περίπου 21 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Άμεσα στην περιοχή έσπευσαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία περισυνέλεξαν περίπου 45 άτομα νότια της παραλίας «Συνδωνία». Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.

ΧΡΥΣΟΣ

Λίγες ώρες αργότερα σημειώθηκε δεύτερο περιστατικό στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, όταν πλωτό σκάφος της Frontex εντόπισε και διέσωσε περίπου 43 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε λέμβο 47 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Και σε αυτή την επιχείρηση, οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές, επιτρέποντας την ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά των αλλοδαπών στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

NOVA
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 4 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 04/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Σητεία: Τραγικό τέλος για 73χρονο Βρετανό – Παγιδεύτηκε σε φρέζα

4 Μαρτίου 2026

Συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την ελαιοκαλλιέργεια

4 Μαρτίου 2026

Το 14ο Παγκρήτιο Forum προώθησης Κρητικών προϊόντων

3 Μαρτίου 2026

Μαθητές από τον Άγιο Νικόλαο επισκέφθηκαν ΚΡΗΤΗ TV και «Νέα Κρήτη»

3 Μαρτίου 2026

Συμμετοχή της ΔΔΕ Λασιθίου στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ VAL-YOU στην Ισπανία

3 Μαρτίου 2026

Αγιος Νικόλαος: Συνελήφθη 19χρονος για ναρκωτικές ουσίες

3 Μαρτίου 2026

Στα Χανιά κλιμάκιο της ΕΥΠ για τη Βάση της Σούδας

3 Μαρτίου 2026

Προσήχθη Γεωργιανός για κατασκοπεία στη Σούδα

3 Μαρτίου 2026

Τοποθέτηση απολυμαντικών σταθμών οχημάτων στην Περιφέρεια Κρήτης

2 Μαρτίου 2026

Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τον δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου

2 Μαρτίου 2026
Back to top button