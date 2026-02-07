CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 07/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 07/02/2026
Λιγότερο από ένα λεπτό
limeniko
Palermo TECH HUB
Cosmos

Δύο διαφορετικά περιστατικά με μετανάστες στα νότια της Κρήτης καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο.

Στην πρώτη περίπτωση, χθες το βράδυ, δεξαμενόπλοιο σημαίας Μπαχάμες εντόπισε σε λέμβο και περισυνέλεξε από σημείο 31 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων 43 άτομα, τα οποία μετέφερε στους Καλούς Λιμένες του Δήμου Φαιστού.

ΧΡΥΣΟΣ

Στη δεύτερη περίπτωση, νωρίτερα σήμερα το πρωί, σε παραλία της Ψαρής Φοράδας του Δήμου Βιάννου αποβιβάστηκαν 27 ακόμη άτομα.

Αφού έγινε η διαδικασία καταγραφής, τα 70 άτομα μεταφέρθηκαν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.

NOVA
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 07/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 07/02/2026
Λιγότερο από ένα λεπτό
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Σητεία: Τρεις συλλήψεις για εκβιασμό και ξυλοδαρμό 47χρονου

07/02/2026

Διακοπή ρεύματος την Κυριακή 8/2 στον Αγιο Νικόλαο

07/02/2026

Αγιος Νικόλαος: Τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες

06/02/2026

Επανέρχεται η χρηματοδότηση για την αποκατάσταση του παραλιακού μετώπου της Κιτροπλατείας

06/02/2026

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ECOTEACH στο Λας Πάλμας

06/02/2026

Σύλληψη σπείρας διαρρηκτών που άδειαζε σπίτια σε Χερσόνησο και Μαλεβίζι

06/02/2026

Η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου παρουσίασε τον απολογισμό της διετίας 2024–2025

06/02/2026
agios nikolaos limani

Ο Άγιος Νικόλαος για πρώτη φορά καθιερώνεται ως λιμάνι homeport

06/02/2026

Το βιογραφικό του Νίκου Σπυριδάκη όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ

05/02/2026

Τραγωδία στα Χανιά: Σκοτώθηκε γυναίκα σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ

05/02/2026
Back to top button