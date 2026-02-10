CAFE MELI
Δύο εκατομμύρια ευρώ για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της Κρήτης

Με σημαντική συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων για τη δράση «Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης», η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Κρήτη» 2021-2027.

Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ, έχει ως κεντρικό στόχο την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών των κρητικών επιχειρήσεων τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Μέσω της δράσης ενισχύεται η συμμετοχή υφιστάμενων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων σε επαγγελματικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με τη δημόσια χρηματοδότηση να καλύπτει το 50% του προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού σχεδίου και ανώτατο όριο ενίσχυσης τις 90.000 ευρώ.

Το ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου υπήρξε έντονο, καθώς συγκεντρώθηκαν συνολικά 54 επενδυτικές προτάσεις. Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των προτάσεων που κατατέθηκαν ανέρχεται σε 3,8 εκ. €, με την αιτούμενη δημόσια δαπάνη να αγγίζει τα 2 εκ.€, καλύπτοντας ουσιαστικά το σύνολο των διαθέσιμων πόρων της πρόσκλησης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των υποβολών, η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Κρήτης και τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦΕΠΑΕ) εκκινεί άμεσα τη διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων. Στόχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Κρήτη 2021-2027», είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων ένταξης το επόμενο διάστημα.

Αναφερόμενος στην πορεία της δράσης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης δήλωσε:

«Η στήριξη της επιχειρηματικότητας και η ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού της Κρήτης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Περιφέρεια Κρήτης. Το έντονο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων του νησιού για συμμετοχή σε εκθέσεις και δράσεις δικτύωσης επιβεβαιώνει τη δυναμική της τοπικής οικονομίας. Προχωρούμε στην αξιολόγηση των προτάσεων, ώστε οι πόροι να διοχετευθούν άμεσα στην αγορά, δίνοντας στις επιχειρήσεις μας τα εφόδια να πρωταγωνιστήσουν στις διεθνείς αγορές».

