Δύο αδέλφια με πολυτελή ξενοδοχεία και παρελθόν στους εκβιασμούς οι αρχηγοί της μαφίας στην Κρήτη

Δύο αδέλφια από τα Χανιά, που στο παρελθόν είχαν απασχολήσει την Ελληνική Αστυνομία για υποθέσεις εκβιασμών, είναι σύμφωνα με τη δικογραφία της Ασφάλειας Χανίων οι αρχηγοί της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη.

Τα αδέλφια, που είναι πασίγνωστα τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και σε ολόκληρη την Κρήτη, όπως τονίζουν οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., είχαν καταφέρει, λόγω της τουλάχιστον περίεργης ανοχής των τοπικών αστυνομικών αρχών τα τελευταία χρόνια, να εξελιχθούν σε ισχυρούς επιχειρηματίες, ειδικά στον τουριστικό κλάδο.

Ασφαλείς πηγές ενημέρωσης τονίζουν πως διαθέτουν πολυτελέστατη ξενοδοχειακή μονάδα έξω από τα Χανιά, ενώ οι ίδιοι κυκλοφορούσαν με πολυτελή αυτοκίνητα και έμεναν σε πανάκριβες βίλες.

Αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση τονίζουν πως οι συλληφθέντες δεν περίμεναν σε καμία περίπτωση να βρεθούν με χειροπέδες, καθώς θεωρούσαν πως είχαν σε πλήρη έλεγχο την ΕΛ.ΑΣ. στο νησί. Βέβαια, όλες οι κατηγορίες που θα σχηματιστούν σε βάρος τους μένει να αποδειχθούν και στις δικαστικές αίθουσες, όταν η υπόθεση φτάσει στο ακροατήριο.

Στην οργάνωση, ενεργό ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών είχαν δύο στρατιωτικοί, οι οποίοι, όσο απίστευτο και αν ακούγεται, έκαναν οι ίδιοι διακίνηση κοκαΐνης για λογαριασμό της οργάνωσης, κυρίως σε καταστήματα στην περιοχή του Πλατανιά.

Από τις επισυνδέσεις των τηλεφώνων των κατηγορουμένων, οι αξιωματικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση θεωρούν πως υπάρχουν στοιχεία ικανά να ανατρέψουν ακόμη και δικαστικές αποφάσεις προηγούμενων ετών για μέλη της οργάνωσης. Τότε, μέλη τα οποία είχαν εντοπιστεί με μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών παρουσιάστηκαν ως χρήστες, με αποτέλεσμα οι ποινές τους να είναι κατά πολύ μικρότερες. Από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που γίνονταν σε ανοιχτές γραμμές και όχι μέσω κάποιων εφαρμογών –ενδεικτικό της ασφάλειας που ένιωθαν τα μέλη της οργάνωσης– φαίνεται πως υπάρχουν ικανά στοιχεία για σημαντικές εξελίξεις.

Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε ότι κάποια από τα μέλη της οργάνωσης διατηρούσαν πολύ ισχυρούς δεσμούς φιλίας με άτομα που είχαν απασχολήσει για την υπόθεση της απαγωγής του επιχειρηματία Λεμπιδάκη (όλοι οι κατηγορούμενοι τότε κρίθηκαν αθώοι). Αυτό ερμηνεύεται ως μια βαθιά σύνδεσή τους με άτομα που, μπορεί να μην καταδικάστηκαν ποτέ, αλλά είχαν απασχολήσει για σοβαρές υποθέσεις την ΕΛ.ΑΣ.

Και όλα αυτά, όπως τονίζουν από την Ασφάλεια Χανίων, είναι η κορυφή του παγόβουνου.

