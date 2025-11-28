Δυναμική παρουσία της Κρήτης στη «Nordic Organic Expo» στη Σουηδία

Την ισχυρή θέση της Κρήτης στη σκανδιναβική αγορά επιβεβαίωσε η Περιφέρεια Κρήτης, συμμετέχοντας με ενιαίο περίπτερο στη διεθνή έκθεση «Nordic Organic Expo», που πραγματοποιήθηκε στο Μάλμε της Σουηδίας. Πρόκειται για τη μοναδική εμπορική έκθεση της Σκανδιναβίας για βιολογικά και φυσικά προϊόντα, η οποία αποτελεί πύλη εισόδου σε μία από τις πιο απαιτητικές και ώριμες αγορές της Ευρώπης.

Στο καλαίσθητο περίπτερο της Περιφέρειας φιλοξενήθηκαν επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών του νησιού, προβάλλοντας την αυθεντική κρητική γαστρονομία και προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προώθηση του «Ελαιολάδου Κρήτη/Kriti», που πρόσφατα αναγνωρίστηκε ως Προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Για τον σκοπό αυτό λειτούργησε ειδικό Olive Oil Bar, όπου επαγγελματίες και αγοραστές είχαν την ευκαιρία να γευτούν διαφορετικές ποικιλίες, ανακαλύπτοντας τα χαρακτηριστικά που καθιστούν το κρητικό ελαιόλαδο κορυφαίο διεθνώς: τη φρεσκάδα, την ισορροπία και τη σταθερή ποιότητα.

Παράλληλα, στο «Wine & Spirits Yard», το δίκτυο Wines of Crete παρουσίασε επιλεγμένες ετικέτες και αποστάγματα, αναδεικνύοντας τη δυναμική του κρητικού αμπελώνα.

Η έκθεση προσέλκυσε χιλιάδες επισκέπτες και εκπροσώπους μεγάλων αγοραστών, όπως Coop Sverige, ICA, Axfood και Life Europe AB, δίνοντας την ευκαιρία για ουσιαστική δικτύωση και νέες εμπορικές συμφωνίες.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Σταύρος Τζεδάκης, δήλωσε σχετικά:

«Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει στοχευμένα την ενίσχυση της εξωστρέφειας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων σε διεθνείς αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η παρουσία στη Nordic Organic Expo συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή θέση της Κρήτης στον χώρο των προϊόντων και δημιουργώντας βάσεις για νέες συνεργασίες στις σκανδιναβικές αγορές».

Το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης υποστήριξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαρία Γιαμπαζολιά και Κατερίνα Ξυδάκη.