Δυναμική παρουσία του Δήμου Ηρακλείου στη διεθνή έκθεση τουρισμού ITB Berlin 2026

10 Μαρτίου 2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Στη διεθνή έκθεση τουρισμού ITB Berlin 2026, τη μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού παγκοσμίως, συμμετείχε την περασμένη εβδομάδα ο Δήμος Ηρακλείου, με εκπρόσωπο τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Γιώργο Αγριμανάκη.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Βερολίνο, ο Γιώργος Αγριμανάκης πραγματοποίησε σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων με παράγοντες της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας, tour operators, τουριστικούς πράκτορες και αεροπορικές εταιρείες, παρουσιάζοντας τη στρατηγική και τις δυνατότητες του Ηρακλείου ως σύγχρονου και δυναμικού τουριστικού προορισμού.

Στο πλαίσιο της ελληνικής παρουσίας στην έκθεση, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού είχε επίσης συνάντηση με τον Πρέσβη της Ελλάδας στο Βερολίνο, με τον οποίο συζήτησε την ανάγκη και τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της προβολής του Ηρακλείου στη γερμανική αγορά, η οποία αποτελεί διαχρονικά μία από τις σημαντικότερες αγορές για την Κρήτη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις νέες τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον του τουρισμού, όπως η βιωσιμότητα, η πράσινη ανάπτυξη, οι θεματικές μορφές τουρισμού και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον σχεδιασμό και την προώθηση των προορισμών. Παράλληλα, παρουσιάστηκε η στρατηγική προβολής του Ηρακλείου και η τουριστική ταυτότητα της πόλης, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της και την ανάδειξή της ως προορισμού city break καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης: «Η συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στην ITB Berlin αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της πόλης μας. Μέσα από τις επαφές που πραγματοποιήσαμε με κορυφαίους παράγοντες της τουριστικής αγοράς, αναδεικνύουμε τις δυνατότητες του Ηρακλείου ως έναν σύγχρονο, αυθεντικό και βιώσιμο προορισμό, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.»

Ο Δήμος Ηρακλείου συνεχίζει να εργάζεται συστηματικά για την ανάδειξη της πόλης ως ενός δυναμικού και ανταγωνιστικού προορισμού στη διεθνή τουριστική αγορά.

