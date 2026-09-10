Δυναμική εκκίνηση για το νέο κύκλο Σχολών Γονέων της Περιφέρειας Κρήτης

H πρώτη συνάντηση εργασίας για την προετοιμασία και την έναρξη του νέου κύκλου των Σχολών Γονέων της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης, με τη σύμπραξη φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας της Π.Ε. Ηρακλείου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Ηρακλείου, του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.), του Ομίλου Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΜΕΤΑΝUS», καθώς και οι εισηγητές που θα συμβάλουν στην υλοποίηση του προγράμματος.

Στη συνάντηση μετά από πρόσκληση της Εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, Ελένης Μαράκη_Μπελαδάκη συμμετείχαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, Κωσταντίνος Φλουρής, ο Διευθυντής Α/βάθμιας Εκπ/σης Ηρακλείου και Αντιπρόεδρος του ΙΑΚΕ, Εμμανουήλ Μπελαδάκης και η Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπ/κών Θεμάτων της Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, Χαρά Κυριακάκη.

Εκπροσωπώντας τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών, συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου (Σ.Ε.Π.Ε.) «Ν. Καζαντζάκης», Χρήστος Ντρουμπογιάννης, ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Π.Ε. Ηρακλείου «Δ. Θεοτοκόπουλος», Γιώργος Μακράκης, ο Αντιπρόεδρος του Σ.Ε.Π.Ε. Μεσαράς «Φαιστός», Γιώργος Καπελλάκης, και ο Αντιπρόεδρος της ΕΛΜΕ Ηρακλείου, Αντώνης Σκεπεταράκης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν δια ζώσης και εξ αποστάσεως συναντήσεις που απευθύνονται σε γονείς, κηδεμόνες και φροντιστές παιδιών προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας, καθώς και, επιμέρους δράσεις που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, στελέχη της εκπαίδευσης και μέλη της γονεϊκής κοινότητας.

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, Ελένη Μαράκη, δήλωσε: «Με το νέο κύκλο των Σχολών Γονέων της Περιφέρειας Κρήτης συνεχίζουμε και ενισχύουμε μια δράση με ουσιαστικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ο μεγάλος αριθμός των οφελούμενων οικογενειών των προηγούμενων κύκλων, με πάνω από 3.000 συμμετέχοντες. Στόχος της Περιφέρειας Κρήτης είναι η ισότιμη πρόσβαση όλων των οικογενειών σε έγκυρη γνώση, επιστημονική καθοδήγηση και πρακτική υποστήριξη».

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και Αντιπρόεδρος του ΙΑΚΕ, Εμμανουήλ Μπελαδάκης, ανέφερε πως η ενδυνάμωση των γονέων αποτελεί ουσιαστική επένδυση στην ολόπλευρη ανάπτυξη, στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην ευημερία των παιδιών. Όταν στηρίζουμε τον γονέα, ενισχύουμε το παιδί, το σχολείο και, τελικά, ολόκληρη την κοινωνία».

Οι εκπρόσωποι των συλλόγων εκπαιδευτικών υποστήριξαν ένθερμα τον νέο κύκλο των Σχολών Γονέων, τονίζοντας πως το πρόγραμμα προσφέρει στους γονείς ίσες ευκαιρίες ενημέρωσης, πρακτικά εργαλεία και έναν ασφαλή χώρο συζήτησης με ειδικούς. Παράλληλα, επισήμαναν ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια πολύτιμη γέφυρα συνεργασίας μεταξύ οικογένειας και σχολείου, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στην πρόληψη και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους: https://forms.gle/jRkyFgiLtoFXvb8F6