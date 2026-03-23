CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Δράσεις του Γυμνασίου Κριτσάς κατά της ενδοσχολικής βίας

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 23 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 23/03/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Palermo TECH HUB
Cosmos

Υλοποίηση δράσης με τίτλο: «Μπαίνω στη θέση του άλλου και λέω όχι στη βία και στον εκφοβισμό»

Φορέας Υλοποίησης: Δίκτυο Σχολείων Σχολικής Διαμεσολάβησης (ΔΣΣΔ) της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΙΤΣΑΣ

ΧΡΥΣΟΣ

Ημερομηνία/Ώρα: Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, ώρα: 12.00

Τόπος: προαύλιο σχολείου-φιλοξενία άλλου σχολείου και συμμετοχή του στη δράση

NOVA

Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (6 Μαρτίου), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Δίκτυο Σχολείων Σχολικής Διαμεσολάβησης (ΔΣΣΔ) διοργάνωσαν, για τρίτη χρονιά, μια πανελλαδική εκπαιδευτική πρωτοβουλία, με στόχο την ενίσχυση ενός σχολείου ασφάλειας, σεβασμού και ενεργής συμπερίληψης.

Η κεντρική ημέρα υλοποίησης ορίστηκε η Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η δράση είχε ως τίτλο και ταυτόχρονα ως κεντρικό μήνυμα τη φράση: «Μπαίνω στη θέση του άλλου και λέω όχι στη βία και στον εκφοβισμό». Η πανελλαδική αυτή κινητοποίηση είχε στόχο να δώσει ένα δυναμικό «παρών» κυρίως με συμβολικές παρεμβάσεις, ώστε το μήνυμα των παιδιών κατά της βίας να ακουστεί ηχηρά στην ευρύτερη κοινωνία.

Ανάμεσα στις 1.000 συμμετοχές σχολείων από όλη την Ελλάδα ήταν και η συμμετοχή του Γυμνασίου Κριτσάς. Έχοντας υπόψη αυτό το σκεπτικό επιλέξαμε οι δράσεις μας να αγκαλιάσουν όχι μόνο τους 45 μαθητές/τριες του σχολείου μας αλλά να διαχυθούν σε περισσότερους. Έτσι, απευθυνθήκαμε στους 86 μαθητές-τριες της Α΄τάξης του 2ου Γυμνασίου Αγ.Νικολάου που επισκέφθηκαν εκείνη την ημέρα το σχολείο μας.

Ξεκινήσαμε με ενημερωτικό βιωματικό εργαστήριο από την κοινωνική λειτουργό κ.Μακράκη Φωτεινή και τον ψυχολόγο κ.Τζαγκαράκη Γιώργο. Οι μαθήτριες Παπαστεργίου Μαρίλια Ιωάννα και Σγουρού Δέσποινα ανέλαβαν να κάνουν παρουσίαση του προγράμματος ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ που υλοποιούμε στο σχολείου μας με στόχο την πρόληψη της ενδοσχολικής βίας. Έτσι, στις συγκρούσεις μεταξύ μαθητών/τριών αναλαμβάνουν μαθητές/τριες -που έχουν εκπαιδευτεί – να βοηθήσουν μέσα από δια δομημένη διαλογική διαδικασία, ώστε να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση από τους διαφωνούντες.

Μετά την ενημέρωση περάσαμε στη δράση: 130 περίπου μαθητές/τριες συγκεντρώθηκαν στο προαύλιο και έγραψαν πάνω σε μπαλόνια τα αρνητικά συναισθήματα που προκαλεί η βία κι ο εκφοβισμός. Έπειτα, έσπασαν τα μπαλόνια ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ με αυτή τη συμβολική κίνηση ΤΗ ΣΙΩΠΗ και το φόβο της βίας.

Τέλος, οι μαθητές-τριες της ομάδας διαμεσολαβητών του σχολείου μας μοίρασαν στους φιλοξενούμενους ενημερωτικό φυλλάδιο για τη διαμεσολάβηση. Όλη η δράση έγινε βίντεο που θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα το μήνυμα

«ΜΠΑΙΝΩ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ

ΚΑΙ ΛΕΩ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ»

Οι μαθητές/τριες μπορούν να επικοινωνούν, να ακούνε, να υποστηρίζουν το δίκιο σε μια διαδικασία που εκπαιδεύει τα παιδιά να επιλύουν πολιτισμένα τις διαφορές τους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ:

– ΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΑΟΛΟΥ για τη συμμετοχή του στη δράση μας

-Τις μαθήτριες Παπαστεργίου Μαρίλια Ιωάννα και Σγουρού Δέσποινα για την παρουσίαση της διαμεσολάβησης

-Τις εκπαιδευτικούς Κοκολάκη Κωνσταντίνα για τη δημιουργία του ενημερωτικού φυλλαδίου, Διαμάντα Μαρία για το συντονισμό της δράσης και τη δημιουργία του βίντεο και όλους τους εκπαιδευτικούς που βοήθησαν στην υλοποίηση της δράσης.

Εκ μέρους της σχολικής κοινότητας του Γυμνασίου Κριτσάς,

Η Διευθύντρια Άννα Μάμου

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 23 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 23/03/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

13.500 οδοντόβουρτσες διανέμει η Περιφέρεια Κρήτης στα παιδιά της Α’ και Β’ δημοτικού

23 Μαρτίου 2026

Η μόνιμη επίκληση της “επικοινωνιακής διαχείρισης” συνιστά πρακτική επικοινωνιακής εκμετάλλευσης και δείχνει ένδεια σχεδιασμού και επιχειρημάτων

23 Μαρτίου 2026

Αγιος Νικόλαος: Ενημερωτική εκδήλωση πρώτων βοηθειών για παιδιά και ενήλικες

23 Μαρτίου 2026

Κ. Σπυριδάκη: Αναφορά για την στελέχωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου

23 Μαρτίου 2026

Οι πολίτες περιμένουν έργο, όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και υποσχέσεις σε εμβρυακό στάδιο

23 Μαρτίου 2026

Αίτημα ενίσχυσης υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου εν όψει τουριστικής περιόδου

23 Μαρτίου 2026

Ξεκινούν την Κυριακή 29 Μαρτίου οι δράσεις του Κέντρου Μεσογειακού Πολιτισμού στη Νεάπολη

23 Μαρτίου 2026

Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι απολογίες των μελών του κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων

22 Μαρτίου 2026

Συνάντηση της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου με Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας

22 Μαρτίου 2026

Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Γενικό Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων

21 Μαρτίου 2026
Back to top button