Δράσεις του Γυμνασίου Κριτσάς κατά της ενδοσχολικής βίας

Υλοποίηση δράσης με τίτλο: «Μπαίνω στη θέση του άλλου και λέω όχι στη βία και στον εκφοβισμό»

Φορέας Υλοποίησης: Δίκτυο Σχολείων Σχολικής Διαμεσολάβησης (ΔΣΣΔ) της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΙΤΣΑΣ

Ημερομηνία/Ώρα: Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, ώρα: 12.00

Τόπος: προαύλιο σχολείου-φιλοξενία άλλου σχολείου και συμμετοχή του στη δράση

Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (6 Μαρτίου), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Δίκτυο Σχολείων Σχολικής Διαμεσολάβησης (ΔΣΣΔ) διοργάνωσαν, για τρίτη χρονιά, μια πανελλαδική εκπαιδευτική πρωτοβουλία, με στόχο την ενίσχυση ενός σχολείου ασφάλειας, σεβασμού και ενεργής συμπερίληψης.

Η κεντρική ημέρα υλοποίησης ορίστηκε η Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η δράση είχε ως τίτλο και ταυτόχρονα ως κεντρικό μήνυμα τη φράση: «Μπαίνω στη θέση του άλλου και λέω όχι στη βία και στον εκφοβισμό». Η πανελλαδική αυτή κινητοποίηση είχε στόχο να δώσει ένα δυναμικό «παρών» κυρίως με συμβολικές παρεμβάσεις, ώστε το μήνυμα των παιδιών κατά της βίας να ακουστεί ηχηρά στην ευρύτερη κοινωνία.

Ανάμεσα στις 1.000 συμμετοχές σχολείων από όλη την Ελλάδα ήταν και η συμμετοχή του Γυμνασίου Κριτσάς. Έχοντας υπόψη αυτό το σκεπτικό επιλέξαμε οι δράσεις μας να αγκαλιάσουν όχι μόνο τους 45 μαθητές/τριες του σχολείου μας αλλά να διαχυθούν σε περισσότερους. Έτσι, απευθυνθήκαμε στους 86 μαθητές-τριες της Α΄τάξης του 2ου Γυμνασίου Αγ.Νικολάου που επισκέφθηκαν εκείνη την ημέρα το σχολείο μας.

Ξεκινήσαμε με ενημερωτικό βιωματικό εργαστήριο από την κοινωνική λειτουργό κ.Μακράκη Φωτεινή και τον ψυχολόγο κ.Τζαγκαράκη Γιώργο. Οι μαθήτριες Παπαστεργίου Μαρίλια Ιωάννα και Σγουρού Δέσποινα ανέλαβαν να κάνουν παρουσίαση του προγράμματος ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ που υλοποιούμε στο σχολείου μας με στόχο την πρόληψη της ενδοσχολικής βίας. Έτσι, στις συγκρούσεις μεταξύ μαθητών/τριών αναλαμβάνουν μαθητές/τριες -που έχουν εκπαιδευτεί – να βοηθήσουν μέσα από δια δομημένη διαλογική διαδικασία, ώστε να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση από τους διαφωνούντες.

Μετά την ενημέρωση περάσαμε στη δράση: 130 περίπου μαθητές/τριες συγκεντρώθηκαν στο προαύλιο και έγραψαν πάνω σε μπαλόνια τα αρνητικά συναισθήματα που προκαλεί η βία κι ο εκφοβισμός. Έπειτα, έσπασαν τα μπαλόνια ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ με αυτή τη συμβολική κίνηση ΤΗ ΣΙΩΠΗ και το φόβο της βίας.

Τέλος, οι μαθητές-τριες της ομάδας διαμεσολαβητών του σχολείου μας μοίρασαν στους φιλοξενούμενους ενημερωτικό φυλλάδιο για τη διαμεσολάβηση. Όλη η δράση έγινε βίντεο που θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα το μήνυμα

«ΜΠΑΙΝΩ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ

ΚΑΙ ΛΕΩ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ»

Οι μαθητές/τριες μπορούν να επικοινωνούν, να ακούνε, να υποστηρίζουν το δίκιο σε μια διαδικασία που εκπαιδεύει τα παιδιά να επιλύουν πολιτισμένα τις διαφορές τους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ:

– ΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΑΟΛΟΥ για τη συμμετοχή του στη δράση μας

-Τις μαθήτριες Παπαστεργίου Μαρίλια Ιωάννα και Σγουρού Δέσποινα για την παρουσίαση της διαμεσολάβησης

-Τις εκπαιδευτικούς Κοκολάκη Κωνσταντίνα για τη δημιουργία του ενημερωτικού φυλλαδίου, Διαμάντα Μαρία για το συντονισμό της δράσης και τη δημιουργία του βίντεο και όλους τους εκπαιδευτικούς που βοήθησαν στην υλοποίηση της δράσης.

Εκ μέρους της σχολικής κοινότητας του Γυμνασίου Κριτσάς,

Η Διευθύντρια Άννα Μάμου