Οι δράσεις του Colour your Day for Autism 2026 στον Αγιο Νικόλαο

Για 5η συνεχόμενη χρονιά, το Colour Your Day for Autism πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο, στις 4 και 5 Απριλίου, συγκεντρώνοντας ανθρώπους κάθε ηλικίας γύρω από έναν κοινό στόχο: την κατανόηση, την αποδοχή και την ουσιαστική αναγνώριση της νευροδιαφορετικότητας ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας.

Η Εθελοντική Ομάδα Ευαισθητοποίησης για τη Νευροδιαφορετικότητα Νομού Λασιθίου συνεχίζει σταθερά την προσπάθειά της να δημιουργεί χώρους διαλόγου, έκφρασης και συμμετοχής, συμβάλλοντας σε μια κοινωνία που δεν περιορίζεται στην έννοια της «συμπερίληψης», αλλά προχωρά ένα βήμα παραπέρα: στην αναγνώριση ότι όλοι ήδη ανήκουμε.

Το Σάββατο 4 Απριλίου, η πρώτη ημέρα των δράσεων φιλοξένησε μια ουσιαστική και βαθιά ανθρώπινη συζήτηση με τον ψυχολόγο Γιάννη Βοσκόπουλο, τον Πέτρο και τη Χαρά, όπου αναδείχθηκε το ζήτημα της «χαμένης γενιάς» ανθρώπων που μεγάλωσαν χωρίς να γνωρίζουν ότι βρίσκονται στο φάσμα, καθώς και η σημασία της ορατότητας και της αποδοχής.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ένα silent disco party, μια εμπειρία που απέδειξε στην πράξη πως η διασκέδαση μπορεί να είναι ταυτόχρονα συμπεριληπτική και αισθητηριακά φιλική.

Την Κυριακή 5 Απριλίου, η Πλαζ ΕΟΤ γέμισε με χρώμα, μουσική και χαμόγελα. Μέσα από 10 σταθμούς παιχνιδιού και δραστηριοτήτων — από κινησιοπαιδαγωγική και γιόγκα μέχρι θεατρικό και δημιουργικό παιχνίδι — παιδιά και γονείς συμμετείχαν ενεργά, συνδιαμορφώνοντας ένα περιβάλλον όπου η συμπερίληψη δεν ήταν απλώς έννοια, αλλά βιωμένη εμπειρία.

Παράλληλα, το Colour Your Day for Autism ένωσε τις δυνάμεις του με το Goods for Good, ενισχύοντας το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Λασιθίου.

Η Εθελοντική Ομάδα Ευαισθητοποίησης για τη Νευροδιαφορετικότητα Νομού Λασιθίου δημιουργήθηκε με έναν βασικό στόχο: να αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν τα άτομα με νευροδιαφορετικότητα και τις οικογένειές τους και να συμβάλλει ενεργά στην καλλιέργεια μιας κοινωνίας που αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα ως κοινή εμπειρία.

Μέσα από δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και συμμετοχής της κοινότητας, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την ορατότητα των νευροδιαφορετικών ατόμων, να δημιουργήσουμε χώρους όπου μπορούν να εκφραστούν και να συμμετέχουν ενεργά, αλλά και να ανοίξουμε έναν ευρύτερο διάλογο γύρω από τη μετάβαση από τη χιλιοειπωμένη έννοια της «συμπερίληψης» — ποιος συμπεριλαμβάνει ποιον και από ποια θέση — προς την αναγνώριση της ποικιλομορφίας ως μιας συνθήκης που ήδη μας περιλαμβάνει όλους.

Για εμάς, μια κοινωνία που σέβεται τον άνθρωπο δεν εξαντλείται στην αποδοχή σε επίπεδο λόγου. Αφορά τη δημιουργία πραγματικά προσβάσιμων δημόσιων και ιδιωτικών χώρων: σχολεία, μουσεία, παιδικές χαρές, αλλά και καθημερινούς χώρους όπως καταστήματα, σούπερ μάρκετ και χώροι εστίασης, όπου πολλά νευροδιαφορετικά άτομα συχνά αντιμετωπίζουν αισθητηριακά ή άλλα εμπόδια που περιορίζουν την πρόσβασή τους.

Μια τέτοια προσέγγιση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς σαφή αξιακή στάση, καθώς η προσβασιμότητα δεν αφορά μόνο τις υποδομές, αλλά και τον τρόπο που στεκόμαστε απέναντι στον άνθρωπο.

Η στάση μας ως ομάδα βασίζεται σε αξίες όπως ο σεβασμός, η ισότητα, η μη βία και η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Για τον λόγο αυτό, δεν μπορούμε να αγνοούμε γεγονότα και στάσεις που έρχονται σε αντίθεση με αυτές τις αρχές.

Σε προηγούμενο χρονικό διάστημα, περιστατικά δημόσιας βίας αλλά και η στάση της δημοτικής αρχής απέναντι σε αυτά δημιούργησαν για εμάς ένα σοβαρό ηθικό και αξιακό ζήτημα. Ως ομάδα που δραστηριοποιείται στον χώρο της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και της προάσπισης των δικαιωμάτων των ανθρώπων, θεωρούμε ότι η βία δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή ή να μένει χωρίς σαφή καταδίκη.

Παράλληλα, σε μια περίοδο όπου σε διεθνές επίπεδο εξελίσσονται γεγονότα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, θεωρούμε ότι οι δημόσιοι θεσμοί οφείλουν να στέκονται με σαφήνεια υπέρ της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της ανθρώπινης ζωής.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η Εθελοντική Ομάδα επέλεξε φέτος να πραγματοποιήσει τις δράσεις της χωρίς τη συνεργασία ή την αιγίδα της δημοτικής αρχής. Η επιλογή αυτή δεν γίνεται από διάθεση αντιπαράθεσης, αλλά από συνέπεια απέναντι στις αξίες που πρεσβεύουμε.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους τους συμμετέχοντες και των δύο ημερών. Η άμεση ανταπόκρισή τους και το γρήγορο κλείσιμο των θέσεων μάς συγκινεί και μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε.

Η στήριξη των χορηγών και, πάνω απ’ όλα, των εθελοντών είναι καθοριστική, καθώς χωρίς αυτούς μια τόσο μεγάλη δράση δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί.

Ευχαριστούμε θερμά:

Τους μεγάλους χορηγούς:

Astor, Blue Gr, Elounda Hills

Τους χορηγούς:

Phaea, Europlan, Miramare, Villa Linum, Green Motion, 9 Muses, Zygos cafe, Hotels & Villas in Crete, Lenio – Art & Soul Pieces, Piazza Cafe, Καρδαμάκη Ελένη, Siganos SA, Mr Photobooth, To Skouliki, Peripou Cafe, Pergola Hotel, Plora Travel, Φυτοπηγή, Αμόνι – Harouli’s Jewelry & Crafts, Το Καφενείο του Δατσέρη, Βιβλιοπωλείο Αλφαβητάρι, Τσαγκαράκης Χρώματα, Μπακάλικο του Λαγού, Supermarket Χαλκιαδάκης, Barrio Café, Μήλο Ζαχαροπλαστείο, Mithril Web Creations

Τους χορηγούς επικοινωνίας:

Κρήτη TV, Εφημερίδα Νέα Κρήτη, Cna, Fonien.gr, Εφημερίδα Ανατολή, Λατώ FM, Citizen web radio, Ηχώ 99,8, Ράδιο Λασίθι 92,3

Τους υποστηρικτές των δράσεων της Κυριακής:

Το κέντρο «Ιχνηλάτης», τον Γιάννη Χριστάκη (Viveka yogi’s place), τη Βάσω Καραντζά (JoySprinkle), το ΚΔΑΠ «Παιδεία Εν Δράσει», τα ΑγαπωΚύματα, το Λευκό Πανί και τη Μαρία Μασσάρου, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου, τη Μαρία Παχιαδάκη, τους NatureSoul Adventures και τον Άγγελο Σπάρταλη.

Τους υποστηρικτές και συνεργάτες:

Το ξενοδοχείο Miramare, την εταιρεία Silent Disco Greece, την εταιρεία Φως και Ήχος, το Ανθοπωλείο Σκουλούδης, τον Λουκιανό Αρναουτάκη, τον DJ Φιτσανάκη Γιώργο, τη Μελίνα Φωτάκη, τον παιδίατρο Καλαρχάκη Κωνσταντίνο, το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο «Παίξε Γέλασε», τη ΔΑΕΑΝ, το Σώμα Σαμαρειτών Αγίου Νικολάου, τον Σκακιστικό Όμιλο Λατώ και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Αγίου Νικολάου.

Και, πάνω απ’ όλα, ένα τεράστιο ευχαριστώ στους εθελοντές μας, που με την ανιδιοτελή προσφορά, τη συνεργασία και την αγάπη τους αποτέλεσαν την καρδιά αυτής της δράσης.

Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η αλλαγή ξεκινά από την κοινωνία.

Ότι η ευαισθητοποίηση, η γνώση και η συνεργασία μπορούν να δημιουργήσουν έναν κόσμο όπου κάθε άνθρωπος έχει χώρο να υπάρχει, να εκφράζεται και να συμμετέχει — όχι επειδή κάποιος τον «συμπεριλαμβάνει», αλλά επειδή ήδη ανήκει.

Ραντεβού την επόμενη χρονιά!