Δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την ενημέρωση και πρόληψη του καρκίνου του μαστού
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δείχνοντας το κοινωνικό του πρόσωπο και με σκοπό την ενημέρωση και την πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού, την ΠΕΜΠΤΗ 11 Σεπτεμβρίου 2025 θα βρίσκεται κλιμάκιο του, στην λίμνη του Αγίου Νικολάου και ώρες από 09:00 έως 15:00.
Η συμμετοχή μας θεωρείτε επιβεβλημένη καθώς, μόνο εμείς μπορούμε να προφυλάξουμε την υγεία μας και τις δράσεις τέτοιου τύπου είμαστε υποχρεωμένοι να τις αγκαλιάζουμε καθώς προάγουν την ευημερία και την μακροζωία.
Οι άνθρωποι είναι πλασμένοι να είναι κοινωνικοί, ας δείξουμε το κοινωνικό μας πρόσωπο και ας ενημερωθούμε για τον καρκίνο του μαστού, που ταλαιπωρεί τόσους πολλούς πολίτες.
Οι εθελοντές του περιφερειακού τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αγίου Νικολάου θα είναι εκεί, μαζί με το κλιμάκιο του κεντρικού Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για να μας ενημερώσουν και να απαντήσουν σε όλα μας τα ερωτήματα.
̈Η πρόληψη είναι δύναμη. Η γνώση είναι ζωή ̈
Εκ του ΔΣ – Περιφερειακό τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αγίου Νικολάου Κρήτης
