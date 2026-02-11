CAFE MELI
Δράση ιατρικής φροντίδας για τα αδέσποτα σκυλιά στο ΕΛΜΕΠΑ από το Κυνοκομείο του Δήμου Ηρακλείου

11/02/2026
Στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων, το Κυνοκομείο του Δήμου Ηρακλείου πραγματοποίησε εκτεταμένη δράση ιατρικής φροντίδας στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) την Τρίτη 10/2.

Η δράση επικεντρώθηκε στην προληπτική ιατρική για τα αδέσποτα σκυλιά που διαβιούν στους χώρους του Πανεπιστημίου και τελούν υπό τη συνεχή φροντίδα της Φιλοζωικής Ομάδας του ΕΛΜΕΠΑ. Στο πλαίσιο της δράσης, πραγματοποιήθηκε έλεγχος για την ύπαρξη μικροτσίπ σε όλα τα ζώα, αντιλυσσικός εμβολιασμός σε 43 σκυλιά και παραδόθηκαν επιπλέον 5 δόσεις εμβολίων για την κάλυψη αναγκών άλλων σκύλων.

Την διαδικασία επέβλεψε η κτηνίατρος του Κυνοκομείου Φιλοθέη Δοκιανάκη και υποστήριξαν οι εργαζόμενοι στην περισυλλογή Φώτης Φωτάκης και Κώστας Βιολάκης καθώς και οι εθελόντριες της Φιλοζωικής Ομάδας του ΕΛΜΕΠΑ Μαρία Κοντάκη και Ειρήνη Κυριακούδη.

