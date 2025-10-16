Δωρεά του εικαστικού Αστέρη Γκέκα στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Ένα εξαιρετικό πίνακα ζωγραφικής δώρισε στο Δήμο Αγίου Νικολάου ο καταξιωμένος ζωγράφος και χαράκτης Αστέρης Γκέκας μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης του στο «Ειρηνοδικείο» (25/9-10/10) με τίτλο :«ΜΙΚΗΣ – ΜΑΝΟΣ – ΜΑΝΟΛΗΣ : Οι αποσκευές του Μίκη Θεοδωράκη» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών εκατό χρόνων από την γέννηση των μεγάλων δημιουργών.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Ο καλλιτέχνης φιλοτέχνησε και αφιέρωσε το έργο στον Στρατή Καλογερίδη – συνθέτη της κρητικής μουσικής, δεξιοτέχνη του βιολιού που άφησε πίσω του μια ζωντανή μουσική κληρονομιά που συνεχίζει να επηρεάζει τη μουσική παράδοση της Κρήτης.

Ο Καλογερίδης – όπως ανέφερε κατά την παράδοση του έργου ο κ. Γκέκας – είναι ο μεγαλύτερος βιολάτορας που ανέδειξε την μουσική της Ανατολικής Κρήτης με τον καλύτερο τρόπο. Η περιοχή του Μιραμπέλλου γνωρίζει τις κοντυλιές του.

Ο Άγιος Νικόλαος ως κέντρο του Νομού, δικαιούται να έχει ένα τέτοιο έργο για την πινακοθήκη του που να αναφέρεται στο σπουδαίο καλλιτέχνη.

Το μπλε χρώμα: Το μπλε της θάλασσας του Μιραμπέλλου!

Το βιολί: Η περίτεχνη κονδύλια του Καλογερίδη!

Οι τρεις γυναικείες φιγούρες που Αναμένουν την συνέχιση της παράδοσης».

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ευχαριστεί θερμά τον διακεκριμένο καλλιτέχνη για τη δωρεά του.

Είναι χαρά και τιμή για τη Δημοτική αρχή να συμπαρίστανται στο όραμά της για Τέχνη και Πολιτισμό κορυφαίοι Έλληνες εικαστικοί καλλιτέχνες, όπως ο Αστέρης Γκέκας, πρεσβευτής του τόπου μας και της Ελλάδας. Ένας άνθρωπος που με τα έργα του υμνεί την ομορφιά και τα χρώματα της χώρας με μοναδικό εργαλείο την τέχνη και την ψυχή του.