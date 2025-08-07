Δωρεά του Δήμου Αγίου Νικολάου στο σωφρονιστικό κατάστημα κράτησης Νεάπολης

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου δια της δημοτικής επιτροπής κοινωνικών θεμάτων προχώρησε σήμερα (6/8) στην δωρεά ενός τραπεζιού κήπου με παγκάκια στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Νεάπολης με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων.

Η παράδοση πραγματοποιήθηκε παρουσία του προέδρου της επιτροπής – αντιδημάρχου κ. Αντώνη Μαυρή, ο οποίος επεσήμανε τη σημασία της στήριξης των κοινωνικών δομών με γνώμονα τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικής ευαισθητοποίησης και συνεργασίας του Δήμου με φορείς της τοπικής κοινωνίας.