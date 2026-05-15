CAFE MELI
Europlan
ΚΡΗΤΗ

Δωρεά της Περιφέρειας Κρήτης δύο φορητών ανιχνευτών φλεβών στο σύλλογο «Αναγεννιέμαι»

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 15 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 15/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
NOVA
15052026
Palermo TECH HUB
Cosmos

Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των δράσεων δημόσιας υγείας και της στήριξης των νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων ασθενών, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης είχε συνάντηση με την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων εκ Νεφρού, Π.Ε. Ηρακλείου «Αναγεννιέμαι», Ελένη Πολυχρονάκη, σχετικά με τη δωρεά της Περιφέρειας Κρήτης, δύο φορητών ανιχνευτών φλεβών που θα παραδοθούν στα νοσοκομεία ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο.

ΧΡΥΣΟΣ

Τα συγκεκριμένα μηχανήματα κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά για τον εντοπισμό και την παρακέντηση των φλεβών αιμοκαθαιρόμενων και μεταμοσχευμένων ασθενών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες λόγω της επιβάρυνσης του αγγειακού τους δικτύου ως απόρροια της αιμοκάθαρσης και της μεταμόσχευσης. Η χρήση των φορητών ανιχνευτών φλεβών αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινής φροντίδας και της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ανέφερε:

SUNSTOP

«Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει διαχρονικά δράσεις που ενισχύουν τη δημόσια υγεία και βελτιώνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, οι οποίοι δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη. Η διάθεση των δύο φορητών ανιχνευτών φλεβών στα νοσοκομεία ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση για τους νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους ασθενείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες κατά τη θεραπευτική τους διαδικασία. Συνεργαζόμαστε στενά με τους συλλόγους ασθενών, τους επιστημονικούς φορείς και τα νοσοκομεία της Κρήτης, ώστε να διαμορφώνουμε ένα ισχυρό δίκτυο φροντίδας, αλληλεγγύης και αξιοπρέπειας για όλους τους πολίτες».

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Συλλόγου «Αναγεννιέμαι» Ελένη Πολυχρονάκη δήλωσε:

«Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς την Περιφέρεια Κρήτης και τον Περιφερειάρχη, Σταύρο Αρναουτάκη, για την άμεση ανταπόκριση και στήριξη, σε ένα πάγιο και ουσιαστικό αίτημα των νεφροπαθών ασθενών. Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποδεικνύει πως όταν υπάρχει ευαισθησία και κοινός στόχος, μπορούν να γίνουν ουσιαστικά βήματα για την αναβάθμιση της φροντίδας των ασθενών».

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης, Γιώργος Πιτσούλης, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νεφρολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής της Νεφρολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ, Κώστας Στυλιανού, ο Διευθυντής της Νεφρολογικής Κλινικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, Δημήτρης Ξυδάκης, καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου «Αναγεννιέμαι».

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 15 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 15/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

15052026

100 εκ. ευρώ για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, σε όχημα αλλαγής για την Κρήτη

15 Μαΐου 2026
dikhgorikos syllogos lasith

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λασιθίου για τις δομές ανηλίκων και ΑμΕΑ στην Π.Ε. Λασιθίου

15 Μαΐου 2026
15052026

Ο Αγιος Νικόλαος διατηρεί την πρώτη θέση στην Κρήτη με 27 Γαλάζιες Σημαίες – Μοναδική βραβευμένη τουριστική μαρίνα του νησιού η Μαρίνα Αγίου Νικολάου

15 Μαΐου 2026
hotel

Κρήτη: Οι Δήμοι ζητούν τα έσοδα από το τέλος ανθεκτικότητας

15 Μαΐου 2026

ΕΣΥ: Ποιο νοσοκομείο της Κρήτης βρίσκεται στην κορυφή

15 Μαΐου 2026
gatos skylitsa

Χανιά: 20.200 ευρώ στον Δήμο Σφακίων για κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

15 Μαΐου 2026

Οι παραλίες της Κρήτης με Γαλάζιες Σημαίες για το 2026

15 Μαΐου 2026

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή 15/5/2026

15 Μαΐου 2026

Αγιος Νικόλαος: Τροχαίο ατύχημα με γουρούνα στον δρόμο προς Πρίνα

14 Μαΐου 2026
14052026

Συντονισμός Υπουργείου Υποδομών και Περιφέρειας Κρήτης για την οδική ασφάλεια και την ομαλή εξέλιξη των έργων στον ΒΟΑΚ

14 Μαΐου 2026
Back to top button