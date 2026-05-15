Δωρεά της Περιφέρειας Κρήτης δύο φορητών ανιχνευτών φλεβών στο σύλλογο «Αναγεννιέμαι»

Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των δράσεων δημόσιας υγείας και της στήριξης των νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων ασθενών, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης είχε συνάντηση με την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων εκ Νεφρού, Π.Ε. Ηρακλείου «Αναγεννιέμαι», Ελένη Πολυχρονάκη, σχετικά με τη δωρεά της Περιφέρειας Κρήτης, δύο φορητών ανιχνευτών φλεβών που θα παραδοθούν στα νοσοκομεία ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο.

Τα συγκεκριμένα μηχανήματα κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά για τον εντοπισμό και την παρακέντηση των φλεβών αιμοκαθαιρόμενων και μεταμοσχευμένων ασθενών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες λόγω της επιβάρυνσης του αγγειακού τους δικτύου ως απόρροια της αιμοκάθαρσης και της μεταμόσχευσης. Η χρήση των φορητών ανιχνευτών φλεβών αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινής φροντίδας και της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ανέφερε:

«Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει διαχρονικά δράσεις που ενισχύουν τη δημόσια υγεία και βελτιώνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, οι οποίοι δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη. Η διάθεση των δύο φορητών ανιχνευτών φλεβών στα νοσοκομεία ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση για τους νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους ασθενείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες κατά τη θεραπευτική τους διαδικασία. Συνεργαζόμαστε στενά με τους συλλόγους ασθενών, τους επιστημονικούς φορείς και τα νοσοκομεία της Κρήτης, ώστε να διαμορφώνουμε ένα ισχυρό δίκτυο φροντίδας, αλληλεγγύης και αξιοπρέπειας για όλους τους πολίτες».

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Συλλόγου «Αναγεννιέμαι» Ελένη Πολυχρονάκη δήλωσε:

«Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς την Περιφέρεια Κρήτης και τον Περιφερειάρχη, Σταύρο Αρναουτάκη, για την άμεση ανταπόκριση και στήριξη, σε ένα πάγιο και ουσιαστικό αίτημα των νεφροπαθών ασθενών. Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποδεικνύει πως όταν υπάρχει ευαισθησία και κοινός στόχος, μπορούν να γίνουν ουσιαστικά βήματα για την αναβάθμιση της φροντίδας των ασθενών».

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης, Γιώργος Πιτσούλης, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νεφρολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής της Νεφρολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ, Κώστας Στυλιανού, ο Διευθυντής της Νεφρολογικής Κλινικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, Δημήτρης Ξυδάκης, καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου «Αναγεννιέμαι».