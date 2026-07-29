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Διπλό πύρινο μέτωπο στην Κρήτη – 112 για εκκένωση τριών περιοχών στο Ρέθυμνο

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 29 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/07/2026
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Εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112 για εκκένωση των περιοχών Νέα Κρύα Βρύση, Σακτούρια και Μέλαμπες.

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«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κρύα Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία Ρέθυμνο» έγραφε το πρώτο μήνυμα λίγο μετά τις 15.30 που εστάλη από το 112.

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«Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Σακτούρια και Μέλαμπες της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Σακτούρια και Μέλαμπες απομακρυνθείτε προς Αγία Γαλήνη» έγραφε το δεύτερο. Στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

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Στη Μορόνι Ηρακλείου η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 2 ελικόπτερα.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 29 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/07/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
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