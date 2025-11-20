Διπλή διάκριση για το πρόγραμμα ΖΩΗ της Περιφέρειας Κρήτης στα Healthcare Business Awards 2025

Το Πρόγραμμα ΖΩΗ της Περιφέρειας Κρήτης βραβεύτηκε για τη σημαντική κοινωνική του συνεισφορά και την καινοτομία που προσφέρει στην εκπαίδευση των πολιτών στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο της τελετής απονομής των Healthcare Business Awards 2025, απέσπασε τις εξής 2 σημαντικές διακρίσεις:

-GOLD βραβείο στην κατηγορία 6.5 “Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το Κοινό”,

-BRONZE βραβείο στην ενότητα 4.1 “Πρωτοβουλίες με επίκεντρο τον ασθενή και την κοινωνική ευθύνη”.

Ο θεσμός των βραβείων Healthcare Business Awards έχουν στόχο την ανάδειξη και επιβράβευση κορυφαίων πρωτοβουλιών στον χώρο της Υγείας. Τα βραβεία τιμούν δράσεις που προάγουν την ποιότητα ζωής των ασθενών, ενισχύουν την κοινωνική υπευθυνότητα, αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες στην υγεία και προωθούν σύγχρονες πρακτικές πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης του κοινού.

Στην εκδήλωση τα βραβεία παρέλαβαν:

-Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης, που εκπροσώπησε τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη.

-Από το Εργαστήριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας και επιστημονική υπεύθυνη Αλεξάνδρα Παπαϊωάννου και η συνεργάτιδα του εργαστηρίου, μέλος της επιτροπής σύνταξης των οδηγιών ΚΑΡΠΑ 2025 του ERC, Νατάσα Σπαρτινού.

-Από το ΙΤΕ, ο επικεφαλής του CeHA Δημήτριος Κατεχάκης, καθώς και τα μέλη του CeHA Γιώργος Καβλεντάκης και Νίκος Σταθιάκης.

Σε δήλωσή του ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης, Γιώργος Πιτσούλης ανέφερε: «η διπλή διάκριση για το Πρόγραμμα ΖΩΗ αποτελεί αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας για την ενίσχυση της ετοιμότητας και της ασφάλειας των πολιτών της Κρήτης. Ευχαριστώ θερμά τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, για τη σταθερή στήριξη και την εμπιστοσύνη του όπως επίσης το CeHA του ΙΤΕ για τον άρτιο σχεδιασμό της ψηφιακής εφαρμογής, την επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος ΖΩΗ Αλεξάνδρα Παπαϊωάννου για την καθοριστική επιστημονική καθοδήγηση της, καθώς και τα μέλη των εθελοντικών ομάδων που στηρίζουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Τέλος, ευχαριστώ το προσωπικό της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης για τη συνεχή υποστήριξη. Το βραβείο αυτό ανήκει σε όλους».

Από την πλευρά της η καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Αλεξάνδρα Παπαϊωάννου σημείωσε: «τα βραβεία για το Πρόγραμμα ΖΩΗ αναδεικνύουν την αξία της εκπαίδευσης στην ΚΑΡΠΑ και την κοινωνική διάσταση της προσπάθειας. Η συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΙΤΕ επιτρέπει την υλοποίηση δράσεων που σώζουν ζωές. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες και τους εθελοντές. Η διάκριση αυτή μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη αφοσίωση, ώστε η γνώση και η ετοιμότητα να γίνουν κτήμα όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών.»

Ο επικεφαλής του CeHA – ΙΤΕ , Δημήτρης Κατεχάκης επεσήμανε: «μέσα από το Πρόγραμμα ΖΩΗ όλοι οι πολίτες της Κρήτης έχουν άμεση, έγκαιρη και έγκυρη πρόσβαση σε εξειδικευμένο εξοπλισμό που μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή – και έχει ήδη σώσει. Θερμά συγχαρητήρια στην Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την άριστη συνεργασία. Συγχαρητήρια επίσης σε όλους όσους εργάζονται για την ανάπτυξη και την επιτυχή λειτουργία του προγράμματος.»