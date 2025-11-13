CAFE MELI
Δημόσια διαβούλευση για τις παρεμβάσεις στον παραλιακό δρόμο του Αγίου Νικολάου

Δημόσια διαβούλευση για τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις στον παραλιακό δρόμο του Αγίου Νικολάου και για την τμηματική πεζοδρόμηση της Πλατείας Ελ. Βενιζέλου.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης από τις 12 έως τις 25 Νοεμβρίου 2025, σχετικά με τις νέες προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις στον παραλιακό δρόμου του Αγίου Νικολάου και για την πεζοδρόμηση τμήματος της Πλατείας Ελ. Βενιζέλου και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Οι ρυθμίσεις και παρεμβάσεις αυτές, στοχεύουν στη βελτίωση της κυκλοφορίας στον κεντρικό ιστό της πόλεως, στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και στη συνολική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

  • Επαναφορά διπλής κατεύθυνσης στην Ακτή Στ. Κούνδουρου

Η επαναφορά της διπλής κατεύθυνσης στον παραλιακό δρόμο της Ακτής Στ. Κούνδουρου, έρχεται να αποσυμφορήσει την κυκλοφορία στο κέντρο της πόλεως, εξασφαλίζοντας ομαλή έξοδο προς το Αμμούδι και ασφαλή είσοδο από τον κόμβο «Γέφυρα».

Η ρύθμιση μειώνει την εξάρτηση από την οδό Κ. Παλαιολόγου και τον κόμβο Α. Παπανδρέου, που δέχονται υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο, ειδικά κατά την καλοκαρινή περίοδο.

Βασικά μέτρα:

  • Όριο ταχύτητας 30 km/h σε όλο το μήκος της οδού (σήμανση Ρ-32)
  • Απαγόρευση διέλευσης οχημάτων άνω των 3,5 τόνων από τον κόμβο «Γέφυρα» προς το Αμμούδι (σήμανση Ρ-23)
  • Διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση με πλάτος κυκλοφορίας 6,0–6,5 μ.
  • Ρύθμιση προτεραιότητας και τοποθέτηση προειδοποιητικών σημάτων και καθρεφτών στο τμήμα Αγίου Γεωργίου–Γέφυρα για αποφυγή εμπλοκών
  • Σύστημα αισθητήρων και φωτεινού σηματοδότη για διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας στην περίπτωση ταυτόχρονης κίνησης λεωφορείων με κατεύθυνση από Αμμούδι προς Γέφυρα και οχημάτων με κατεύθυνση από Γέφυρα προς Αμμούδι
  • Αλλαγή προτεραιότητας στον κόμβο της Γέφυρας, ώστε η κίνηση από Ακτή Κούνδουρου να έχει προτεραιότητα
  • Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε επιλεγμένα σημεία (σήμανση Ρ-40) και δημιουργία διαβάσεων πεζών για ενίσχυση της ασφάλειας

Η εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την υφιστάμενη σήμανση και να επιτρέψει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω μελέτη και βελτιστοποίηση του οδικού τμήματος. Επιπλέον, τα μέτρα θα υποστηρίξουν τον προγραμματισμό και την υλοποίηση μελλοντικών έργων για την επέκταση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων, στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου.

  • Πεζοδρόμηση Πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου & κυκλοφοριακές παρεμβάσεις

Στο πλαίσιο αναβάθμισης του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλεως, προβλέπεται πεζοδρόμηση τμημάτων της Πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου και των οδών Αρκαδίου και Κλυτωνύμου, με σκοπό τη δημιουργία ενιαίου, ασφαλούς δημόσιου χώρου για πεζούς.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, ΑμεΑ, δημοσίων υπηρεσιών και αστικής συγκοινωνίας.

Συνοπτικά οι βασικές αλλαγές της προτεινόμενης παρέμβασης:

  • Μετατροπή των οδών Σοφοκλή Βενιζέλου και Ρούσσου Κούνδουρου σε ζώνες ήπιας κυκλοφορίας (όριο ταχύτητας 20 km/h, χωρίς στάθμευση).
  • Αντιστροφή κατεύθυνσης της οδού Δασκαλογιάννη για καλύτερη πρόσβαση από την οδό Νικ. Πλαστήρα προς την 5ης Μεραρχίας
  • Οργάνωση στάθμευσης για ΙΧ, φορτοεκφορτώσεις και δίκυκλα στις οδούς Σοφοκλή Βενιζέλου, Νικ. Πλαστήρα και Θέμιδος
  • Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε οδούς όπως η οδός Καπετάν Κοζύρη
  • Τοποθέτηση αναδυόμενων μπαρών για ελεγχόμενη πρόσβαση οχημάτων
  • Ενίσχυση σήμανσης και ενημέρωσης για την προσαρμογή στο νέο κυκλοφοριακό καθεστώς

Η νέα διάταξη δημιουργεί περίπου 3.900 τ.μ. νέου δημόσιου χώρου για ήπιες μετακινήσεις, βελτιώνει την προσβασιμότητα, μειώνει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και ενισχύει την οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή.


Tα βασικά οφέλη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων περιλαμβάνουν:

  • Ασφαλέστερη και άνετη μετακίνηση πεζών.
  • Μείωση ρύπων και θορύβου.
  • Αναβάθμιση αισθητικής και λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου.
  • Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας και τουριστικής κίνησης.
  • Δημιουργία βιώσιμου, ανθρωποκεντρικού αστικού περιβάλλοντος.
  • Συμμετοχή στη διαβούλευση

Η διαβούλευση θα διεξαχθεί από τις 12/11/2025 έως και τις 25/11/2025  και θα είναι διαθέσιμη στην αρχική σελίδα του επίσημου site του Δήμου στο εικονίδιο “ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ”.

Μπορείτε να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://www.agiosnikolaos.gr/diavoulefseis/ ή να πατήσετε απευθείας στον σύνδεσμο: https://www.agiosnikolaos.gr/2025/11/12/symmetochi-sti-dimosia-diavoulefsi-gia-proteinomenes-kykloforiakes-rythmiseis-kai-paremvaseis-ston-paraliako-dromo-kai-gia-tin-pezodromisi-tmimatos-plateias-el-venizelou/

Η υποβολή προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων θα είναι εφικτή με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους:

α) Ηλεκτρονικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στη διεύθυνση: diavoulefsi@dimosagn.gr

β) Online, δια της συμπλήρωσης της παρακάτω Φόρμα Συμμετοχής

*Μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 28413 – 40140 (Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δήμου Αγίου Νικολάου) για τυχόν προβλήματα με τη διαδικασία.

