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Ο Δήμος Ηρακλείου στηρίζει έμπρακτα τους φοιτητές της πόλης

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 29 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/09/2026
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Η Δημοτική Αρχή υλοποιεί τη δέσμευσή της για ουσιαστική στήριξη των φοιτητών και προχωράει τις διαδικασίες εφαρμογής ενός ακόμη μόνιμου μέτρου στήριξης όσων σπουδάζουν στο Ηράκλειο: Της επιδότησης σχεδόν του 60% της αξίας έως 12.500 καρτών μηνιαίων διαδρομών με το αστικό ΚΤΕΛ, μειώνοντας το κόστος καρτών στα 19 ευρώ, από τα 45 ευρώ.

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Είναι μια δράση που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης,  η οποία καλύπτει το 35% της επιδότησης και το Aστικό ΚΤΕΛ, απ’ όπου θα διατίθενται οι μηνιαίες κάρτες κατά τη διάρκεια του φοιτητικού έτους.

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Το μέτρο αφορά όλους τους φοιτητές των σχολών του Ηρακλείου του  Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΕΛΜΠΕΠΑ και θα ισχύει για απεριόριστες διαδρομές, όχι μόνο από και προς τα Πανεπιστήμια, αλλά για κάθε διαδρομή στην πόλη του Ηρακλείου. Επίσης, όπως τονίστηκε από τον Τάσο Τσατσάκη, η καταβολή της επιδότηση προς το αστικό ΚΤΕΛ θα γίνεται απολογιστικά ανά τρίμηνο, ενώ παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο το μετρό να επεκταθεί την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά και σε άλλες κατηγορίες.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 29 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/09/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
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