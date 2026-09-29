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Ο Δήμος Ηρακλείου ενισχύει οικονομικά τους πληγέντες από την πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη Χωστό

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 29 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/09/2026
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Ομόφωνα αποδεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο έγινε η εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσου Τσατσάκη, για να αξιοποιηθεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο του Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ο Δήμος Ηρακλείου να μπορέσει να στηρίξει πληγέντες από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού τον Ιούνιο του 2026, με το ποσό των 1.000 έως 3.000 ευρώ ανά οικογένεια (όπως ο νόμος προβλέπει).

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Οπως αναφέρθηκε, έχει ήδη ξεκινήσει η καταγραφή των αναγκών των πληγέντων και υπάρχουν οκτώ αιτήσεις στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι όπως εχει  επισημάνει η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Στέλλα Αρχοντάκη, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε μέχρι πριν από μερικούς μήνες, δεν υπήρχε δυνατότητα παρέμβασης από τον Δήμο.

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Ο Νόμος προέβλεπε ενισχύσεις μόνο μετά την εκδήλωση φυσικών φαινόμενων. Ωστόσο με τον νέο Νόμο 5314/2026 (Άρθρο 525, Παράγραφος 3) το τοπίο άλλαξε και η νέα διάταξη παρέχει πλέον τη δυνατότητα, για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης, να χορηγούν οι Δήμοι, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είδη διαβίωσης και ιατροφαρμακευτική ή νοσοκομειακή περίθαλψη σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους, τρίτεκνους και πολύτεκνους, ενώ με τους ίδιους ακριβώς όρους, επιτρέπεται πλέον και η χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 29 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/09/2026
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